Сечин прокомментировал санкции США и Евросоюза
13:52 22.10.2020 (обновлено: 14:03 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости. Глава российской "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с "Северным потоком — 2".
"За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица", - заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Он добавил, что "санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики".
"Яркий пример - давление на проект "Северный поток — 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", - заключил Сечин.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"