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Сечин прокомментировал санкции США и Евросоюза
Глава российской "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:52
2020-10-22T14:03
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
евросоюз
игорь сечин
сша
в мире
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<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава российской "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a> заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с "Северным потоком — 2".Он добавил, что "санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики"."Яркий пример - давление на проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", включенный в закон об оборонном бюджете США", - заключил Сечин.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, евросоюз, игорь сечин, сша, в мире

Сечин прокомментировал санкции США и Евросоюза

13:52 22.10.2020 (обновлено: 14:03 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости. Глава российской "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с "Северным потоком — 2".
"За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица", - заявил Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Он добавил, что "санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики".
"Яркий пример - давление на проект "Северный поток — 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", - заключил Сечин.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2ЕвросоюзИгорь СечинСШАВ мире
 
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