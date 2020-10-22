https://ria.ru/20201022/sanktsii-1580995578.html

Сечин прокомментировал санкции США и Евросоюза

Глава российской "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:52

2020-10-22T13:52

2020-10-22T14:03

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

евросоюз

игорь сечин

сша

в мире

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<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава российской "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a> заявил, что санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики, приведя в пример ситуацию с "Северным потоком — 2".Он добавил, что "санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики"."Яркий пример - давление на проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", включенный в закон об оборонном бюджете США", - заключил Сечин.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, евросоюз, игорь сечин, сша, в мире