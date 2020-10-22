Саакашвили заявил, что государство в Грузии уничтожено
13:31 22.10.2020 (обновлено: 14:15 22.10.2020)
ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал инцидент с захватом филиала Банка Грузии в Зугдиди невообразимым фактом, который подтверждает, что "государство практически уничтожено".
"Что это было? Представить такое было невообразимым не только в Грузии, даже во время правления Шеварднадзе (бывший президент Эдуард Шеварднадзе - ред.), но и в любом даже малоорганизованном государстве. Мы вчера убедились в том, что государство Грузии практически уничтожили. В Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминалов", - заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook.
По его словам, в Зугдиди планировалось проведение предвыборной акции его партии "Единое национальное движение" и все внимание правоохранителей было направлено именно на это мероприятие, что помогло захватчику попасть в здание банка без помех.
"У наших граждан есть чувство незащищенности как с точки зрения здоровья, финансов, так и физического. Это сделал лично Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии Грузии - ред.), который весь этот период призывал нас с понятием отнестись к криминалу. Все это должно достичь логического конца, иначе вчерашнее событие получит более масштабный характер", - заявил Саакашвили.
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. В четверг министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.