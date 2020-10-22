https://ria.ru/20201022/saakashvili-1580989164.html

Саакашвили заявил, что государство в Грузии уничтожено

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал инцидент с захватом филиала Банка Грузии в Зугдиди невообразимым фактом, который подтверждает, что "государство РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:31

2020-10-22T13:31

2020-10-22T14:15

зугдиди

единое национальное движение

эдуард шеварднадзе

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a> назвал инцидент с захватом филиала Банка Грузии в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a> невообразимым фактом, который подтверждает, что "государство практически уничтожено"."Что это было? Представить такое было невообразимым не только в Грузии, даже во время правления Шеварднадзе (бывший президент <a href="http://ria.ru/person_EHduard_SHevardnadze/" target="_blank" data-auto="true">Эдуард Шеварднадзе</a> - ред.), но и в любом даже малоорганизованном государстве. Мы вчера убедились в том, что государство Грузии практически уничтожили. В Грузии нет государства, в Грузии есть гибрид бюджетных воров и криминалов", - заявил Саакашвили в видеообращении в <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3729828297047524" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, в Зугдиди планировалось проведение предвыборной акции его партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinoe_nacionalnoe_dvizhenie/" target="_blank" data-auto="true">Единое национальное движение</a>" и все внимание правоохранителей было направлено именно на это мероприятие, что помогло захватчику попасть в здание банка без помех.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. В четверг министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.

https://ria.ru/20201022/napadenie-1580973119.html

https://ria.ru/20201022/gruziya-1580970536.html

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зугдиди, единое национальное движение, эдуард шеварднадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузия, в мире