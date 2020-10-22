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https://ria.ru/20201022/s400-1580945640.html
В Турции рассказали об испытаниях С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил испытания приобретенных у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400 в Синопе, назвал это плановой... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:26
2020-10-22T12:09
минобороны турции
с-400 «триумф»
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Глава Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_KHulusi_Akar/" target="_blank" data-auto="true">Хулуси Акар</a> подтвердил испытания приобретенных у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> в Синопе, назвал это плановой работой в рамках контракта.Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города <a href="http://ria.ru/location_Sinop_Province/" target="_blank" data-auto="true">Синоп</a> с 13 по 17 октября. Как ранее сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере, Турция провела успешные испытания купленных у России систем ПВО С-400 на севере страны, все выпущенные ракеты поразили цели."В рамках каждого контракта по закупке продукции оборонной промышленности включены испытания. Они являются частью программы закупок, это чисто техническая деятельность", — цитирует ответ Акара на соответствующий вопрос телеканал <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTV</a>.Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не означает ее отдаления от НАТО, Анкара все еще готова приобрести американские системы Patriot, заявил Акар."Приобретение С-400 было не предпочтением, а необходимостью и не означает нашего отдаления от НАТО. Но по необходимости и если нам будут даны гарантии передачи технологий, совместного производства и календаря поставок, то мы можем закупить Patriot или SAMP-T. Турция и ранее работала со своими союзниками над альтернативными вариантами и будет работать дальше. Мы не можем принять заявления вроде "мы готовы продать, но конгресс не разрешает поставки", — цитирует Акара телеканал NTV.Он добавил, что С-400 "не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, при этом Турция выполнит все свои обязательства в рамках альянса".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, начались в середине июля 2019 года.<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/s-400-1580209729.html
https://ria.ru/20190605/1555033159.html
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минобороны турции, с-400 «триумф», турция, в мире

В Турции рассказали об испытаниях С-400

10:26 22.10.2020 (обновлено: 12:09 22.10.2020)
 
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
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АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил испытания приобретенных у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400 в Синопе, назвал это плановой работой в рамках контракта.
Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября. Как ранее сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере, Турция провела успешные испытания купленных у России систем ПВО С-400 на севере страны, все выпущенные ракеты поразили цели.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 21:48
США пригрозили Турции "серьезными последствиями" из-за испытаний С-400
"В рамках каждого контракта по закупке продукции оборонной промышленности включены испытания. Они являются частью программы закупок, это чисто техническая деятельность", — цитирует ответ Акара на соответствующий вопрос телеканал NTV.
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не означает ее отдаления от НАТО, Анкара все еще готова приобрести американские системы Patriot, заявил Акар.
"Приобретение С-400 было не предпочтением, а необходимостью и не означает нашего отдаления от НАТО. Но по необходимости и если нам будут даны гарантии передачи технологий, совместного производства и календаря поставок, то мы можем закупить Patriot или SAMP-T. Турция и ранее работала со своими союзниками над альтернативными вариантами и будет работать дальше. Мы не можем принять заявления вроде "мы готовы продать, но конгресс не разрешает поставки", — цитирует Акара телеканал NTV.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Он добавил, что С-400 "не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, при этом Турция выполнит все свои обязательства в рамках альянса".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
 
Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияВ мире
 
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