https://ria.ru/20201022/ryabkov-1581092511.html

Рябков призвал США принять подход России к продлению ДСНВ

США не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления, они должны принять озвученный российской стороной, в том числе, РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:20

2020-10-22T21:20

2020-10-22T21:20

россия

договор снв-3

сергей рябков

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления, они должны принять озвученный российской стороной, в том числе, на высшем уровне подход, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> о том, что правильно, что неправильно", - заявил Рябков"Здесь нет дальнейшего пространства для маневра с нашей стороны. В известном смысле мы здесь уперлись в стену непонимания... Через риторику, через внешнюю демонстрацию того, что якобы мы на пороге договоренности американцы эту договоренность с нами не приблизят", - подчеркнул он.По словам Рябкова, США "должны принять тот подход, который изложил президент (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> на совещании с членами Совета Безопасности, который мы американцам изложили на нашем уровне за закрытыми дверями, а также учесть все то, что отражено в заявлении МИД России от 20 октября".

https://ria.ru/20201022/dsnv-1581069063.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом" Заседание дискусионного клуба Валдай, выступление Путина 2020-10-22T21:20 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, сша, в мире