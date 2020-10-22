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https://ria.ru/20201022/ryabkov-1581092511.html
Рябков призвал США принять подход России к продлению ДСНВ
США не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления, они должны принять озвученный российской стороной, в том числе, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:20
2020-10-22T21:20
россия
договор снв-3
сергей рябков
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления, они должны принять озвученный российской стороной, в том числе, на высшем уровне подход, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> о том, что правильно, что неправильно", - заявил Рябков"Здесь нет дальнейшего пространства для маневра с нашей стороны. В известном смысле мы здесь уперлись в стену непонимания... Через риторику, через внешнюю демонстрацию того, что якобы мы на пороге договоренности американцы эту договоренность с нами не приблизят", - подчеркнул он.По словам Рябкова, США "должны принять тот подход, который изложил президент (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> на совещании с членами Совета Безопасности, который мы американцам изложили на нашем уровне за закрытыми дверями, а также учесть все то, что отражено в заявлении МИД России от 20 октября".
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581069063.html
россия
сша
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Путин: "Давайте говорить по-честному друг с другом"
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россия, договор снв-3, сергей рябков, владимир путин, сша, в мире

Рябков призвал США принять подход России к продлению ДСНВ

21:20 22.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США не приблизят договоренность с РФ по продлению ДСНВ-3, публично вбрасывая какие-то заявления, они должны принять озвученный российской стороной, в том числе, на высшем уровне подход, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы проявили достаточную конструктивность, мы продемонстрировали предельно ответственный подход, а американцы продолжают требовать от нас все нового и нового с точки зрения удовлетворения тех или иных представлений Вашингтона о том, что правильно, что неправильно", - заявил Рябков
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"Здесь нет дальнейшего пространства для маневра с нашей стороны. В известном смысле мы здесь уперлись в стену непонимания... Через риторику, через внешнюю демонстрацию того, что якобы мы на пороге договоренности американцы эту договоренность с нами не приблизят", - подчеркнул он.
По словам Рябкова, США "должны принять тот подход, который изложил президент (Владимир) Путин на совещании с членами Совета Безопасности, который мы американцам изложили на нашем уровне за закрытыми дверями, а также учесть все то, что отражено в заявлении МИД России от 20 октября".
 
РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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