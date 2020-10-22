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Песков назвал темы, которые обсуждались на закрытой встрече Путина с РСПП
Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждал ситуацию вокруг... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:15
2020-10-22T13:15
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждал ситуацию вокруг "<a href="https://ria.ru/organization_Norilskijj_nikel" target="_blank">Норникеля</a>", но тема экологии поднималась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК (входит в группу "Норильский никель"), 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.Новые меры поддержки бизнеса на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждались, компании адаптируются к работе в пандемию, добавил Дмитрий Песков."Нет. Речь шла о том, что бизнес адаптирует себя к эпидемиологическим угрозам, но в условиях отсутствия каких-либо системных ограничений и широких ограничений на работу бизнеса, бизнес продолжает работать и адаптируется под нынешние условия", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20201019/nornikel-1580568087.html
https://ria.ru/20200720/1574607117.html
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российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков назвал темы, которые обсуждались на закрытой встрече Путина с РСПП

13:15 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждал ситуацию вокруг "Норникеля", но тема экологии поднималась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Норникель" вообще не упоминался, хотя про экологию говорили. Говорили про Парижскую конвенцию, говорили про неизменность правил для бизнеса, говорили про отношения бизнеса и силовых ведомств. Вот, наверное, круг вопросов, который затрагивался на закрытой части", - рассказал Песков.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК (входит в группу "Норильский никель"), 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Новые меры поддержки бизнеса на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждались, компании адаптируются к работе в пандемию, добавил Дмитрий Песков.
"Нет. Речь шла о том, что бизнес адаптирует себя к эпидемиологическим угрозам, но в условиях отсутствия каких-либо системных ограничений и широких ограничений на работу бизнеса, бизнес продолжает работать и адаптируется под нынешние условия", - рассказал Песков.
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Российский союз промышленников и предпринимателейФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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