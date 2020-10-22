https://ria.ru/20201022/rossiyane-1581064262.html
Путин назвал лучшие качества россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит, что лучшие качества российского народа останутся неизменными - патриотизм, воля, работоспособность и... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:36
2020-10-22T18:36
2020-10-22T19:14
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что верит, что лучшие качества российского народа останутся неизменными - патриотизм, воля, работоспособность и взаимовыручка.Путин в четверг выступил на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj" target="_blank">Валдай</a>". Он заявил, что многими вопросами и проблемами очень скоро придется заниматься молодым людям - гражданам России, которые сейчас растут и набираются опыта.
https://ria.ru/20201022/rossiya-1581050788.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, общество