Путин назвал лучшие качества россиян

"Им предстоит отвечать на новые, может быть, гораздо более сложные вызовы. Они по-своему смотрят и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Но я верю, что неизменным останется главное, лучшие качества нашего народа - патриотизм, воля, творчество и работоспособность, взаимовыручка, способность удивлять мир, решая самые трудные, казалось бы, неразрешимые задачи", - сказал Путин на заседании.