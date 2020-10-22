Путин заявил о необходимости поддержки экономики государством
17:59 22.10.2020 (обновлено: 19:42 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В экономике от поддержки государства никуда не деться, просто надо определить целесообразный уровень присутствия, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно просто для себя определить, каков нужен уровень присутствия государства в экономике, какими темпами, и нужно ли, и где нужно сокращать присутствие государства", - сказал он в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я очень часто слышу, что слишком много государство присутствует в экономике. А когда приходят такие ситуации, как сегодня, с пандемией, когда мы вынуждены ограничивать деятельность предприятий, когда падает объем перевозок? Вот, скажем, не только грузопассажирских перевозок, но и пассажирских перевозок, когда встает вопрос, что делать с авиацией, пассажиры не летают или летают слишком мало, что с этим делать? Государство необходимо, никуда без поддержки государства не деться", - добавил Путин.