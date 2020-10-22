Путин заявил о необходимости поддержки экономики государством

"Я очень часто слышу, что слишком много государство присутствует в экономике. А когда приходят такие ситуации, как сегодня, с пандемией, когда мы вынуждены ограничивать деятельность предприятий, когда падает объем перевозок? Вот, скажем, не только грузопассажирских перевозок, но и пассажирских перевозок, когда встает вопрос, что делать с авиацией, пассажиры не летают или летают слишком мало, что с этим делать? Государство необходимо, никуда без поддержки государства не деться", - добавил Путин.