https://ria.ru/20201022/rossiya-1581050788.html
Путин заявил, что испытывает гордость за Россию и россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытывает гордость за Россию, за граждан и их готовность делать друг для друга все возможное. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:48
2020-10-22T17:48
2020-10-22T19:39
распространение нового коронавируса
выступление путина на заседании валдайского клуба
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что испытывает гордость за Россию, за граждан и их готовность делать друг для друга все возможное.Путин в четверг по видеосвязи участвует в заседании дискуссионного клуба "Валдай"."И конечно, прежде всего - за наших врачей, медсестер, работников скорой помощи, за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения", - добавил президент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин