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https://ria.ru/20201022/reytingi-1580984693.html
Эксперт рассказал о влиянии рейтингов Трампа и Байдена на выборы в США
Рейтинги кандидатов в президенты в США не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:16
2020-10-22T13:16
алексей фененко
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Рейтинги кандидатов в президенты в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов на высший пост не оказывают на них влияние, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Fenenko" target="_blank">Алексей Фененко</a>.По предварительным данным фирмы Nielsen, кандидат Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> обошел президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> по рейтингам в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ. Трамп и Байден проведут в четверг вторые и заключительные теледебаты. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось."Рейтинги берутся в либеральной Америке: в Нью-Йорке, в Бостоне, в Вашингтоне, в Филадельфии. Но это традиционная опора демократов. Конечно, там могут рейтинги колебаться. Мало кто берет замеры в тех штатах, которые ключевые с точки зрения поставки выборщиков", - добавил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать изменения рейтинга кандидатов после заключительных дебатов.По словам Фененко, скандал с публикацией переписки сына Байдена - Хантера - может сказаться только на колеблющемся электорате, но остальные штаты уже давно определились с симпатиями."Она может сказаться, но сказаться она может только на колеблющемся электорате, потому что большинство штатов давно поделены по своим симпатиям. Традиционно всегда восточное побережье будет голосовать за демократов, а внутренняя Америка - за республиканцев. Поэтому борьба идет только за колеблющиеся штаты, не более того. Остальные давно уже определились со своими предпочтениями, хоть вы опубликуете 30 компроматов, у них будет внутренняя реакция "я в это не верю", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20201022/tramp-1580947456.html
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
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алексей фененко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал о влиянии рейтингов Трампа и Байдена на выборы в США

13:16 22.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Рейтинги кандидатов в президенты в США не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов на высший пост не оказывают на них влияние, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
По предварительным данным фирмы Nielsen, кандидат Демократической партии Джо Байден обошел президента США Дональда Трампа по рейтингам в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ. Трамп и Байден проведут в четверг вторые и заключительные теледебаты. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.

"Сразу вам скажу, что рейтинги в Соединенных Штатах не значат вообще ничего. В Соединенных Штатах не прямая система выборов президента, президент США избирается штатами, а не гражданами. И каждый штат имеет определенную квоту выборщиков. Вас могут носить на руках в Нью-Йорке, но это значит гораздо меньше, чем победа во внутренних и не очень, как говорится, просвещенных штатах. Поэтому то, что общественное мнение в среднем по стране, надо смотреть, как оно складывается по квотам выборщиков. Вот только тогда можно сделать реальный результат", - сказал Фененко РИА Новости.

"Рейтинги берутся в либеральной Америке: в Нью-Йорке, в Бостоне, в Вашингтоне, в Филадельфии. Но это традиционная опора демократов. Конечно, там могут рейтинги колебаться. Мало кто берет замеры в тех штатах, которые ключевые с точки зрения поставки выборщиков", - добавил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать изменения рейтинга кандидатов после заключительных дебатов.
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По словам Фененко, скандал с публикацией переписки сына Байдена - Хантера - может сказаться только на колеблющемся электорате, но остальные штаты уже давно определились с симпатиями.
"Она может сказаться, но сказаться она может только на колеблющемся электорате, потому что большинство штатов давно поделены по своим симпатиям. Традиционно всегда восточное побережье будет голосовать за демократов, а внутренняя Америка - за республиканцев. Поэтому борьба идет только за колеблющиеся штаты, не более того. Остальные давно уже определились со своими предпочтениями, хоть вы опубликуете 30 компроматов, у них будет внутренняя реакция "я в это не верю", - пояснил эксперт.
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