https://ria.ru/20201022/reytingi-1580984693.html

Эксперт рассказал о влиянии рейтингов Трампа и Байдена на выборы в США

Рейтинги кандидатов в президенты в США не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:16

2020-10-22T13:16

2020-10-22T13:16

алексей фененко

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Рейтинги кандидатов в президенты в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов на высший пост не оказывают на них влияние, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Fenenko" target="_blank">Алексей Фененко</a>.По предварительным данным фирмы Nielsen, кандидат Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> обошел президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> по рейтингам в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ. Трамп и Байден проведут в четверг вторые и заключительные теледебаты. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось."Рейтинги берутся в либеральной Америке: в Нью-Йорке, в Бостоне, в Вашингтоне, в Филадельфии. Но это традиционная опора демократов. Конечно, там могут рейтинги колебаться. Мало кто берет замеры в тех штатах, которые ключевые с точки зрения поставки выборщиков", - добавил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать изменения рейтинга кандидатов после заключительных дебатов.По словам Фененко, скандал с публикацией переписки сына Байдена - Хантера - может сказаться только на колеблющемся электорате, но остальные штаты уже давно определились с симпатиями."Она может сказаться, но сказаться она может только на колеблющемся электорате, потому что большинство штатов давно поделены по своим симпатиям. Традиционно всегда восточное побережье будет голосовать за демократов, а внутренняя Америка - за республиканцев. Поэтому борьба идет только за колеблющиеся штаты, не более того. Остальные давно уже определились со своими предпочтениями, хоть вы опубликуете 30 компроматов, у них будет внутренняя реакция "я в это не верю", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20201022/tramp-1580947456.html

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей фененко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире