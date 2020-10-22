https://ria.ru/20201022/reytingi-1580984693.html
Эксперт рассказал о влиянии рейтингов Трампа и Байдена на выборы в США
Рейтинги кандидатов в президенты в США не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:16
2020-10-22T13:16
2020-10-22T13:16
алексей фененко
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Рейтинги кандидатов в президенты в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов на высший пост не оказывают на них влияние, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Fenenko" target="_blank">Алексей Фененко</a>.По предварительным данным фирмы Nielsen, кандидат Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> обошел президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> по рейтингам в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ. Трамп и Байден проведут в четверг вторые и заключительные теледебаты. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось."Рейтинги берутся в либеральной Америке: в Нью-Йорке, в Бостоне, в Вашингтоне, в Филадельфии. Но это традиционная опора демократов. Конечно, там могут рейтинги колебаться. Мало кто берет замеры в тех штатах, которые ключевые с точки зрения поставки выборщиков", - добавил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать изменения рейтинга кандидатов после заключительных дебатов.По словам Фененко, скандал с публикацией переписки сына Байдена - Хантера - может сказаться только на колеблющемся электорате, но остальные штаты уже давно определились с симпатиями."Она может сказаться, но сказаться она может только на колеблющемся электорате, потому что большинство штатов давно поделены по своим симпатиям. Традиционно всегда восточное побережье будет голосовать за демократов, а внутренняя Америка - за республиканцев. Поэтому борьба идет только за колеблющиеся штаты, не более того. Остальные давно уже определились со своими предпочтениями, хоть вы опубликуете 30 компроматов, у них будет внутренняя реакция "я в это не верю", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20201022/tramp-1580947456.html
https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей фененко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Рейтинги кандидатов в президенты в США
не значат ничего, поскольку большинство штатов давно поделены по симпатиям к кандидатам, так же как и дебаты претендентов на высший пост не оказывают на них влияние, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко
.
По предварительным данным фирмы Nielsen, кандидат Демократической партии Джо Байден
обошел президента США Дональда Трампа
по рейтингам в ходе параллельных выступлений кандидатов на ТВ. Трамп и Байден проведут в четверг вторые и заключительные теледебаты. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
"Сразу вам скажу, что рейтинги в Соединенных Штатах не значат вообще ничего. В Соединенных Штатах не прямая система выборов президента, президент США избирается штатами, а не гражданами. И каждый штат имеет определенную квоту выборщиков. Вас могут носить на руках в Нью-Йорке, но это значит гораздо меньше, чем победа во внутренних и не очень, как говорится, просвещенных штатах. Поэтому то, что общественное мнение в среднем по стране, надо смотреть, как оно складывается по квотам выборщиков. Вот только тогда можно сделать реальный результат", - сказал Фененко РИА Новости.
"Рейтинги берутся в либеральной Америке: в Нью-Йорке, в Бостоне, в Вашингтоне, в Филадельфии. Но это традиционная опора демократов. Конечно, там могут рейтинги колебаться. Мало кто берет замеры в тех штатах, которые ключевые с точки зрения поставки выборщиков", - добавил он, отвечая на вопрос, стоит ли ждать изменения рейтинга кандидатов после заключительных дебатов.
По словам Фененко, скандал с публикацией переписки сына Байдена - Хантера - может сказаться только на колеблющемся электорате, но остальные штаты уже давно определились с симпатиями.
"Она может сказаться, но сказаться она может только на колеблющемся электорате, потому что большинство штатов давно поделены по своим симпатиям. Традиционно всегда восточное побережье будет голосовать за демократов, а внутренняя Америка - за республиканцев. Поэтому борьба идет только за колеблющиеся штаты, не более того. Остальные давно уже определились со своими предпочтениями, хоть вы опубликуете 30 компроматов, у них будет внутренняя реакция "я в это не верю", - пояснил эксперт.