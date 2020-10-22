https://ria.ru/20201022/religioznaya-svoboda-1581106928.html

В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял по делу "Петровы против России" неординарное решение, отразив стремление уважать религиозный выбор граждан и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:46

2020-10-22T23:46

2020-10-22T23:47

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости, Ольга Липич.</strong> Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял по делу "Петровы против России" неординарное решение, отразив стремление уважать религиозный выбор граждан и его проявления в публичной сфере, заявил РИА Новости представитель Русской православной церкви при Совете Европы, Евросоюзе и других международных европейских организациях архимандрит Филипп (Рябых).ЕСПЧ на этой неделе обнародовал своё решение по делу "Петровы против России", которое касается совершения чина благословения учеников российской школы перед началом нового учебного года священником РПЦ. Заявители – семилетний первоклассник и его родители, жители посёлка Грибановский (Воронежская область). Они жаловались на, по их мнению, нарушение гарантированных Европейской Конвенцией по правам человека прав на свободу мысли, совести и религии (статья 9) и на образование (статья 2 Первого протокола к Конвенции)."Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в действиях России в деле о благословении учащихся священником. Это решение по делу "Петровы против России" стало неординарным по ряду причин… Его отличает тончайший баланс между различными юридическими и мировоззренческими подходами и мнениями", - сказал архимандрит Филипп.С одной стороны, отметил он, в решении суда одобряются действия местных и федеральных властей России, которые указали, что проведение религиозных обрядов в рамках школы является неконституционным, поскольку Россия – светское государство. "Суд одобряет, что директору школы был сделан выговор от вышестоящей образовательной инстанции. То есть Страсбург посчитал, что российские власти отреагировали адекватно, а потому вообще семье не стоило жаловаться в ЕСПЧ", - пояснил представитель РПЦ при европейских международных организациях.С другой стороны, по его словам, "суд подчеркивает: в отношении неправославного мальчика не было давления или попытки изменить его религиозные ценности, а факт якобы его избиения одноклассниками после молебна является не доказанным и известен только со слов родителей". ЕСПЧ, по словам отца Филиппа, "неожиданно для многих" постановил, что присутствие заявителя-первоклассника при совершении чина освящения класса, "возможно, вызвало у него чувство несогласия, однако данное несогласие нужно рассматривать в широком контексте открытости и толерантности, необходимых в демократическом обществе, где сосуществуют (в тексте – "конкурируют между собой") различные религиозные группы"."Эта формулировка Страсбургского суда говорит о том, что среди принимавших решение судей и в целом в этой европейской институции закрепляется устойчивое понимание того, что религиозная вера играет важное общественное значение. Понятие светскости государства интерпретируется не как нечто враждебное и противостоящее религии, но как нечто, что стремится уважать религиозный выбор своих граждан, в том числе и в публичной сфере, и найти способы для его проявления, а не запрета", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201022/ateisty-1581058123.html

https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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