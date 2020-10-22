Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки
10:46 22.10.2020 (обновлено: 14:02 22.10.2020)
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. В акватории порта Находки зафиксировали разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморского края.
На снимках с воздуха, опубликованных в Telegram-канале "Находкинский портовой", видно, что акватория у порта покрыта нефтяными разводами. Пятно растекается от Приморского судоремонтного завода.
"Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установке боновых заграждений. Планируется подключать спасателей", — сказал собеседник агентства.
В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" РИА Новости не стали комментировать ситуацию.
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива, сообщила агентству старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. По ее словам, оценку площади разлива пока не проводили.
В городской администрации уточнили, что разлив вещества неизвестного происхождения обнаружили в акватории накануне.
"Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности", — говорится в сообщении.
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
В администрации добавили, что на место оперативно выехали специалисты, были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, но утечек топлива из них не обнаружили. Сейчас Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и выясняет обстоятельства загрязнения акватории. Специалисты берут пробы воды из акватории и канализационных стоков, обследуют территорию ближайших организаций.
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка