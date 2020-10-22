https://ria.ru/20201022/razliv-1580949201.html

Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки

В акватории порта Находки зафиксировали разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморского края. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:46

2020-10-22T10:46

2020-10-22T14:02

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

находка

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости.</strong> В акватории порта <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> зафиксировали разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>.На снимках с воздуха, опубликованных в Telegram-канале <a href="https://t.me/s/port_nhk" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Находкинский портовой"</a>, видно, что акватория у порта покрыта нефтяными разводами. Пятно растекается от Приморского судоремонтного завода.В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" РИА Новости не стали комментировать ситуацию.Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива, сообщила агентству старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. По ее словам, оценку площади разлива пока не проводили.В городской администрации уточнили, что разлив вещества неизвестного происхождения обнаружили в акватории накануне.В администрации добавили, что на место оперативно выехали специалисты, были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, но утечек топлива из них не обнаружили. Сейчас Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и выясняет обстоятельства загрязнения акватории. Специалисты берут пробы воды из акватории и канализационных стоков, обследуют территорию ближайших организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ekologiya-1579281102.html

находка

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), находка, приморский край, происшествия