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https://ria.ru/20201022/razliv-1580949201.html
Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки
В акватории порта Находки зафиксировали разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморского края. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:46
2020-10-22T14:02
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
находка
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости.</strong> В акватории порта <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> зафиксировали разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>.На снимках с воздуха, опубликованных в Telegram-канале <a href="https://t.me/s/port_nhk" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Находкинский портовой"</a>, видно, что акватория у порта покрыта нефтяными разводами. Пятно растекается от Приморского судоремонтного завода.В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" РИА Новости не стали комментировать ситуацию.Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива, сообщила агентству старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. По ее словам, оценку площади разлива пока не проводили.В городской администрации уточнили, что разлив вещества неизвестного происхождения обнаружили в акватории накануне.В администрации добавили, что на место оперативно выехали специалисты, были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, но утечек топлива из них не обнаружили. Сейчас Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и выясняет обстоятельства загрязнения акватории. Специалисты берут пробы воды из акватории и канализационных стоков, обследуют территорию ближайших организаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ekologiya-1579281102.html
находка
приморский край
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), находка, приморский край, происшествия

Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки

10:46 22.10.2020 (обновлено: 14:02 22.10.2020)
 
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. В акватории порта Находки зафиксировали разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморского края.
На снимках с воздуха, опубликованных в Telegram-канале "Находкинский портовой", видно, что акватория у порта покрыта нефтяными разводами. Пятно растекается от Приморского судоремонтного завода.

"Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установке боновых заграждений. Планируется подключать спасателей", — сказал собеседник агентства.

В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" РИА Новости не стали комментировать ситуацию.
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 14:52
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Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива, сообщила агентству старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. По ее словам, оценку площади разлива пока не проводили.
В городской администрации уточнили, что разлив вещества неизвестного происхождения обнаружили в акватории накануне.

"Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности", — говорится в сообщении.

© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
В администрации добавили, что на место оперативно выехали специалисты, были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, но утечек топлива из них не обнаружили. Сейчас Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и выясняет обстоятельства загрязнения акватории. Специалисты берут пробы воды из акватории и канализационных стоков, обследуют территорию ближайших организаций.
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НаходкаПриморский крайПроисшествия
 
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