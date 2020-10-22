https://ria.ru/20201022/raskopki-1581037667.html

В Крыму ответили на требования Киева остановить археологические раскопки

Украина не вправе требовать остановить археологические раскопки в Крыму, подобные заявления украинской стороны останутся без рассмотрения, заявил глава комитета РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:59

2020-10-22T16:59

2020-10-22T16:59

юрий гемпель

российская империя

мид украины

республика крым

севастополь

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не вправе требовать остановить археологические раскопки в Крыму, подобные заявления украинской стороны останутся без рассмотрения, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> выразил Российской Федерации протест в связи с проведением археологических раскопок в рамках проекта "Крымская война" на территории Альминской долины в Бахчисарайском районе Крыма и в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, ссылаясь на "грубое нарушение норм международного права и законодательства Украины". Украинская сторона потребовала прекратить археологические раскопки. Заявление опубликовано на официальном сайте дипведомства.По его словам, раскопки будут продолжаться до своего логического завершения.Французские археологи совместно с российскими коллегами начали раскопки в Крыму на местах сражений времен Крымской войны 1853-1856 годов. Работа проводится в рамках историко-археологического проекта "Крым-Севастополь 2020".Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война – война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.

https://ria.ru/20200928/raskopki-1577886405.html

https://realty.ria.ru/20200810/1575574301.html

российская империя

республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, российская империя, мид украины, республика крым, севастополь, в мире