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https://ria.ru/20201022/raskopki-1581037667.html
В Крыму ответили на требования Киева остановить археологические раскопки
Украина не вправе требовать остановить археологические раскопки в Крыму, подобные заявления украинской стороны останутся без рассмотрения, заявил глава комитета РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:59
2020-10-22T16:59
юрий гемпель
российская империя
мид украины
республика крым
севастополь
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не вправе требовать остановить археологические раскопки в Крыму, подобные заявления украинской стороны останутся без рассмотрения, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> выразил Российской Федерации протест в связи с проведением археологических раскопок в рамках проекта "Крымская война" на территории Альминской долины в Бахчисарайском районе Крыма и в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, ссылаясь на "грубое нарушение норм международного права и законодательства Украины". Украинская сторона потребовала прекратить археологические раскопки. Заявление опубликовано на официальном сайте дипведомства.По его словам, раскопки будут продолжаться до своего логического завершения.Французские археологи совместно с российскими коллегами начали раскопки в Крыму на местах сражений времен Крымской войны 1853-1856 годов. Работа проводится в рамках историко-археологического проекта "Крым-Севастополь 2020".Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война – война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.
https://ria.ru/20200928/raskopki-1577886405.html
https://realty.ria.ru/20200810/1575574301.html
российская империя
республика крым
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юрий гемпель, российская империя, мид украины, республика крым, севастополь, в мире

В Крыму ответили на требования Киева остановить археологические раскопки

16:59 22.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Украина не вправе требовать остановить археологические раскопки в Крыму, подобные заявления украинской стороны останутся без рассмотрения, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее МИД Украины выразил Российской Федерации протест в связи с проведением археологических раскопок в рамках проекта "Крымская война" на территории Альминской долины в Бахчисарайском районе Крыма и в Севастополе, ссылаясь на "грубое нарушение норм международного права и законодательства Украины". Украинская сторона потребовала прекратить археологические раскопки. Заявление опубликовано на официальном сайте дипведомства.
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"Украина не вправе требовать что-либо от Крыма, так как это законная территория Российской Федерации. Все их подобные заявления останутся без рассмотрения. Диктат со стороны Украины не уместен. Эти раскопки направлены на сохранение культурного наследия", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, раскопки будут продолжаться до своего логического завершения.
Французские археологи совместно с российскими коллегами начали раскопки в Крыму на местах сражений времен Крымской войны 1853-1856 годов. Работа проводится в рамках историко-археологического проекта "Крым-Севастополь 2020".
Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война – война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.
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Юрий ГемпельРоссийская империяМИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольВ мире
 
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