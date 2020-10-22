https://ria.ru/20201022/raskhody-1581073527.html

Путин заявил, что правительство не обсуждает сокращение военных расходов

Сокращение военных расходов бюджета правительством не обсуждается, на данный момент это все дискуссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:19

2020-10-22T19:19

2020-10-22T19:19

россия

владимир путин

безопасность

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580798003_0:188:3203:1990_1400x0_80_0_0_535d60c90638c6185ddfb207738697c1.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сокращение военных расходов бюджета правительством не обсуждается, на данный момент это все дискуссии, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."При принятии окончательных решений я, конечно, буду исходить из реальной ситуации в экономике, из реальной ситуации, связанной с доходами граждан. В том числе и сотрудников правоохранительной сферы, военной структуры, военной организации государства, соотношения доходов с гражданским сектором. Здесь много факторов, для того чтобы не было перекосов на рынке труда. Повторяю еще раз, в практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются. Это все дискуссии внутри правительства РФ", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>".

https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность, экономика