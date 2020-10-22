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Путин заявил, что правительство не обсуждает сокращение военных расходов
Сокращение военных расходов бюджета правительством не обсуждается, на данный момент это все дискуссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:19
2020-10-22T19:19
россия
владимир путин
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сокращение военных расходов бюджета правительством не обсуждается, на данный момент это все дискуссии, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."При принятии окончательных решений я, конечно, буду исходить из реальной ситуации в экономике, из реальной ситуации, связанной с доходами граждан. В том числе и сотрудников правоохранительной сферы, военной структуры, военной организации государства, соотношения доходов с гражданским сектором. Здесь много факторов, для того чтобы не было перекосов на рынке труда. Повторяю еще раз, в практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются. Это все дискуссии внутри правительства РФ", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>".
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россия, владимир путин, безопасность, экономика

Путин заявил, что правительство не обсуждает сокращение военных расходов

19:19 22.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие соединения специального назначения ЗВО
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сокращение военных расходов бюджета правительством не обсуждается, на данный момент это все дискуссии, заявил президент России Владимир Путин.
"При принятии окончательных решений я, конечно, буду исходить из реальной ситуации в экономике, из реальной ситуации, связанной с доходами граждан. В том числе и сотрудников правоохранительной сферы, военной структуры, военной организации государства, соотношения доходов с гражданским сектором. Здесь много факторов, для того чтобы не было перекосов на рынке труда. Повторяю еще раз, в практическом плане эти вопросы пока не обсуждаются. Это все дискуссии внутри правительства РФ", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
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