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США планируют оснастить все эсминцы гиперзвуковыми ракетами
Военно-морские силы США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы, сообщило издание Defense News со ссылкой на советника... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:10
2020-10-22T14:47
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Военно-морские силы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы, сообщило издание <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defense News</a> со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О`Брайена.В середине октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон планирует к 2023 году поставить гиперзвуковое оружие в сухопутные войска.Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признали, что отстают в этой области от России и Китая.В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.
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роберт о'брайен, марк эспер, министерство обороны сша, мэн (штат), сша, в мире

США планируют оснастить все эсминцы гиперзвуковыми ракетами

14:10 22.10.2020 (обновлено: 14:47 22.10.2020)
 
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Военно-морские силы США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы, сообщило издание Defense News со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О`Брайена.
"Эта техническая возможность будет сначала установлена на наших новейших подводных лодках типа "Виргиния" и эскадренных миноносцах типа "Замволт". В конечном итоге все три серии эсминцев типа "Арли Берк" будут иметь эту техническую возможность", — сказал О`Брайен, выступая на военно-морской верфи "Портсмут" в штате Мэн.
В середине октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон планирует к 2023 году поставить гиперзвуковое оружие в сухопутные войска.
Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признали, что отстают в этой области от России и Китая.
В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.
Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:03Новое оружие России
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
 
Роберт О'БрайенМарк ЭсперМинистерство обороны СШАМэн (штат)СШАВ мире
 
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