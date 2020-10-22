США планируют оснастить все эсминцы гиперзвуковыми ракетами
14:10 22.10.2020 (обновлено: 14:47 22.10.2020)
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Военно-морские силы США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы, сообщило издание Defense News со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О`Брайена.
"Эта техническая возможность будет сначала установлена на наших новейших подводных лодках типа "Виргиния" и эскадренных миноносцах типа "Замволт". В конечном итоге все три серии эсминцев типа "Арли Берк" будут иметь эту техническую возможность", — сказал О`Брайен, выступая на военно-морской верфи "Портсмут" в штате Мэн.
В середине октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон планирует к 2023 году поставить гиперзвуковое оружие в сухопутные войска.
Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признали, что отстают в этой области от России и Китая.
В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.