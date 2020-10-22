https://ria.ru/20201022/rakety-1580999221.html

США планируют оснастить все эсминцы гиперзвуковыми ракетами

Военно-морские силы США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы, сообщило издание Defense News со ссылкой на советника... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:10

2020-10-22T14:10

2020-10-22T14:47

роберт о'брайен

марк эспер

министерство обороны сша

мэн (штат)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Военно-морские силы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы, сообщило издание <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Defense News</a> со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Роберта О`Брайена.В середине октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон планирует к 2023 году поставить гиперзвуковое оружие в сухопутные войска.Сейчас США разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне признали, что отстают в этой области от России и Китая.В докладе Исследовательской службы конгресса США "Гиперзвуковое оружие: история и проблемы" отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными, из-за чего требования к их точности будут повышены.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html

мэн (штат)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, марк эспер, министерство обороны сша, мэн (штат), сша, в мире