https://ria.ru/20201022/raketa-1581083474.html

Россия будет реагировать на размещение ракет в АТР

Президент России Владимир Путин заявил, что размещение ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе не может не настораживать, Россия при угрозах будет реагировать. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:03

2020-10-22T20:03

2020-10-22T22:48

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

атр

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что размещение ракет в <a href="https://ria.ru/location_ATR" target="_blank">Азиатско-Тихоокеанском регионе</a> не может не настораживать, Россия при угрозах будет реагировать."К сожалению, появляются там и новые угрозы. Например, намерения и заявления наших американских партнеров о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе нас, конечно, не могут не настораживать, и, без всякого сомнения, мы вынуждены будем что-то предпринимать в ответ", - сказал Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что России нужно оценить эти угрозы."В зависимости от этого будем предпринимать ответные меры по обеспечению нашей безопасности", - заявил президент.

https://ria.ru/20191127/1561656605.html

россия

атр

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, атр, владимир путин, в мире