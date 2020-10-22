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РИА Наука
https://ria.ru/20201022/rak-1580999986.html
Ученые обнаружили у человека древние гены, обеспечивающие защиту от рака
Канадские палеогенетики выяснили, что некоторые фрагменты ДНК, доставшиеся человеку от предков, могут активировать мощный иммунный ответ, убивая раковые клетки... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:21
2020-10-22T14:21
риа наука
генетика
биология
рак
здоровье
канада
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Канадские палеогенетики выяснили, что некоторые фрагменты ДНК, доставшиеся человеку от предков, могут активировать мощный иммунный ответ, убивая раковые клетки как инфекцию. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2844-1" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature.Доктор Даниэль Де Карвалью (Daniel De Carvalho) и его коллеги из Онкологического центра принцессы Маргарет в <a href="http://ria.ru/location_Toronto/" target="_blank" data-auto="true">Торонто</a> определили скрытые в нашем геноме молчащие древние элементы ДНК, которые при реактивации могут инициировать иммунный ответ."За миллионы лет эволюции люди приобрели ряд таких "тихих" повторяющихся элементов ДНК, но было неясно, почему и какой цели они служат, — приводятся в пресс-релизе центра слова де Карвалью. — Как геномные археологи мы решили определить функцию этих реликтов ДНК, и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему". Работа основана на предыдущем открытии доктором де Карвалью вирусной мимикрии — молекулярной технологии, заставляющей раковые клетки вести себя так, как если бы они были инфицированы, тем самым активируя иммунную систему для борьбы с раком, как с инфекцией.Иммунотерапия — лечение рака, основанное на способности организма модулировать иммунный ответ против опухолевых клеток — одна из наиболее быстро меняющихся и интересных областей клинической онкологии. За последние годы получено много знаний о том, как иммунная система взаимодействует с раком, и разработаны новые иммунотерапевтические препараты. Тем не менее, во многих случаях одна только иммунотерапия оказывается неэффективной. Технология вирусной мимикрии, по мнению авторов, может изменить ситуацию, направив иммунный ответ непосредственно против раковых клеток. В новом исследовании ученые определила специфические древние повторяющиеся элементы ДНК, или SINE (короткие вкрапленные ядерные элементы), которые, по словам авторов, "тихо лежат в нашем геноме", и показали, что их можно реактивировать. При этом возникают двухцепочечные РНК, воспринимаемые организмом как маркер вирусной инфекции. Этот механизм ученые использовали для запуска в клетках врожденного иммунного ответа.Но раковые клетки коварны и стараются ускользнуть от обнаружения иммунной системой. Исследователи обнаружили, что раковые клетки защищаются, производя больше фермента ADAR1, который разрушает двухцепочечную РНК, продуцируемую древней ДНК, и предотвращая таким образом активацию иммунной системы.Авторы доказали, что если подавить этот фермент, раковые клетки становятся более чувствительными к лекарственным препаратам, действующим по принципу вирусной мимикрии. "Это открывает новую область лечения рака, которая дает нам возможность использовать древние элементы ДНК для борьбы с болезнью", — говорит де Карвалью. Авторы надеются, что доказанная ими эффективность ингибирования фермента ADAR1 позволит разработать новые эпигенетические препараты, которые вызывают иммунный ответ против раковых клеток, что сделает иммунотерапию рака более действенной.
https://ria.ru/20201021/rak-1580854662.html
https://ria.ru/20201015/telomery-1579966380.html
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генетика, биология, рак, здоровье, канада

Ученые обнаружили у человека древние гены, обеспечивающие защиту от рака

14:21 22.10.2020
 
© Depositphotos / lightsourceИммунотерапия рака
Иммунотерапия рака - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Depositphotos / lightsource
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Канадские палеогенетики выяснили, что некоторые фрагменты ДНК, доставшиеся человеку от предков, могут активировать мощный иммунный ответ, убивая раковые клетки как инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Доктор Даниэль Де Карвалью (Daniel De Carvalho) и его коллеги из Онкологического центра принцессы Маргарет в Торонто определили скрытые в нашем геноме молчащие древние элементы ДНК, которые при реактивации могут инициировать иммунный ответ.
"За миллионы лет эволюции люди приобрели ряд таких "тихих" повторяющихся элементов ДНК, но было неясно, почему и какой цели они служат, — приводятся в пресс-релизе центра слова де Карвалью. — Как геномные археологи мы решили определить функцию этих реликтов ДНК, и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему".
Работа основана на предыдущем открытии доктором де Карвалью вирусной мимикрии — молекулярной технологии, заставляющей раковые клетки вести себя так, как если бы они были инфицированы, тем самым активируя иммунную систему для борьбы с раком, как с инфекцией.
Иммунотерапия — лечение рака, основанное на способности организма модулировать иммунный ответ против опухолевых клеток — одна из наиболее быстро меняющихся и интересных областей клинической онкологии. За последние годы получено много знаний о том, как иммунная система взаимодействует с раком, и разработаны новые иммунотерапевтические препараты.
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Тем не менее, во многих случаях одна только иммунотерапия оказывается неэффективной. Технология вирусной мимикрии, по мнению авторов, может изменить ситуацию, направив иммунный ответ непосредственно против раковых клеток.
В новом исследовании ученые определила специфические древние повторяющиеся элементы ДНК, или SINE (короткие вкрапленные ядерные элементы), которые, по словам авторов, "тихо лежат в нашем геноме", и показали, что их можно реактивировать. При этом возникают двухцепочечные РНК, воспринимаемые организмом как маркер вирусной инфекции. Этот механизм ученые использовали для запуска в клетках врожденного иммунного ответа.
Но раковые клетки коварны и стараются ускользнуть от обнаружения иммунной системой. Исследователи обнаружили, что раковые клетки защищаются, производя больше фермента ADAR1, который разрушает двухцепочечную РНК, продуцируемую древней ДНК, и предотвращая таким образом активацию иммунной системы.
Авторы доказали, что если подавить этот фермент, раковые клетки становятся более чувствительными к лекарственным препаратам, действующим по принципу вирусной мимикрии.
"Это открывает новую область лечения рака, которая дает нам возможность использовать древние элементы ДНК для борьбы с болезнью", — говорит де Карвалью.
Авторы надеются, что доказанная ими эффективность ингибирования фермента ADAR1 позволит разработать новые эпигенетические препараты, которые вызывают иммунный ответ против раковых клеток, что сделает иммунотерапию рака более действенной.
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