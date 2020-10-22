https://ria.ru/20201022/putin-o-navalnom-1581096869.html

Путин рассказал о своем поручении отпустить Навального в Германию

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что поручил Генпрокуратуре разрешить Алексею Навальному выехать из России сразу после... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:01

2020-10-22T22:01

2020-10-22T22:01

алексей навальный

мгимо

генеральная прокуратура рф

владимир путин

швеция

москва

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122811_0:20:2488:1420_1400x0_80_0_0_ad8cda520487e524753770ff8df5477d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что поручил <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуре</a> разрешить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> выехать из России сразу после обращения его жены. Президент уточнил, что сделал это, несмотря на существующие ограничения, "связанные с судебным следствием и уголовным делом". Говоря о возбуждении уголовного дела по ситуации с Навальным, глава государства отметил, что для этого нужны основания. Он подчеркнул, что в разговоре с одним из европейских лидеров предложил направить в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> российских экспертов, чтобы они вместе "с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы". "Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают", — добавил Путин. Он подчеркнул, что предлагает провести совместное расследование.Президент напомнил, что в России были случаи покушений на общественных деятелей, бизнесменов и они расследованы, виновные найдены и наказаны. "Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей", — добавил Путин. При этом он подверг сомнению информацию о том, что в организме Навального обнаружили следы "Новичка". Как напомнил президент, на Западе сначала заявляли, что нашли такие следы, затем передали материалы в ОЗХО, а потом "вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое". "Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил глава государства.Комментируя версию о причастности государства к возможному отравлению Навального, о чем говорят на Западе, Путин отметил, что если бы власти "хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".Выступление Путина на Валдайском форуме прокомментировал политолог, старший преподаватель <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Zudin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Зудин</a>. По его словам, президент продемонстрировал системный подход."Каждый раз демонстрировалось панорамное, системное видение. И каждый раз те оценки, которые звучали, отличала взвешенность. И они все были стратегически ориентированы. Они все имели четкую привязку к долгосрочным интересам нашей страны", — отметил собеседник агентства.Алексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.Медики не установили причину этого, в анализах пациента следов яда не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию и госпитализировали в клинику Шарите. После этого Берлин со ссылкой на военных врачей официально объявил, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Правительство Германии также заявило, что эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО объявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле подчеркнули, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД указал на отсутствие ответа Германии на три официальных российских запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным.Пациента выписали из стационара берлинской клиники 23 сентября, врачи назвали его состояние удовлетворительным и не исключили полного восстановления.

https://ria.ru/20201021/rusofobiya-1580680134.html

https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html

https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html

https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580408586.html

швеция

москва

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, мгимо, генеральная прокуратура рф, владимир путин, швеция, москва, берлин (город), в мире