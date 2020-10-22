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https://ria.ru/20201022/putin-o-navalnom-1581096869.html
Путин рассказал о своем поручении отпустить Навального в Германию
Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что поручил Генпрокуратуре разрешить Алексею Навальному выехать из России сразу после... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:01
2020-10-22T22:01
алексей навальный
мгимо
генеральная прокуратура рф
владимир путин
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что поручил <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуре</a> разрешить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> выехать из России сразу после обращения его жены. Президент уточнил, что сделал это, несмотря на существующие ограничения, "связанные с судебным следствием и уголовным делом". Говоря о возбуждении уголовного дела по ситуации с Навальным, глава государства отметил, что для этого нужны основания. Он подчеркнул, что в разговоре с одним из европейских лидеров предложил направить в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> российских экспертов, чтобы они вместе "с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы". "Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают", — добавил Путин. Он подчеркнул, что предлагает провести совместное расследование.Президент напомнил, что в России были случаи покушений на общественных деятелей, бизнесменов и они расследованы, виновные найдены и наказаны. "Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей", — добавил Путин. При этом он подверг сомнению информацию о том, что в организме Навального обнаружили следы "Новичка". Как напомнил президент, на Западе сначала заявляли, что нашли такие следы, затем передали материалы в ОЗХО, а потом "вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое". "Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил глава государства.Комментируя версию о причастности государства к возможному отравлению Навального, о чем говорят на Западе, Путин отметил, что если бы власти "хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".Выступление Путина на Валдайском форуме прокомментировал политолог, старший преподаватель <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Zudin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Зудин</a>. По его словам, президент продемонстрировал системный подход."Каждый раз демонстрировалось панорамное, системное видение. И каждый раз те оценки, которые звучали, отличала взвешенность. И они все были стратегически ориентированы. Они все имели четкую привязку к долгосрочным интересам нашей страны", — отметил собеседник агентства.Алексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.Медики не установили причину этого, в анализах пациента следов яда не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию и госпитализировали в клинику Шарите. После этого Берлин со ссылкой на военных врачей официально объявил, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Правительство Германии также заявило, что эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО объявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле подчеркнули, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД указал на отсутствие ответа Германии на три официальных российских запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным.Пациента выписали из стационара берлинской клиники 23 сентября, врачи назвали его состояние удовлетворительным и не исключили полного восстановления.
https://ria.ru/20201021/rusofobiya-1580680134.html
https://ria.ru/20201020/navalnyy-1580721162.html
https://ria.ru/20201019/navalnyy-1580409707.html
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алексей навальный, мгимо, генеральная прокуратура рф, владимир путин, швеция, москва, берлин (город), в мире

Путин рассказал о своем поручении отпустить Навального в Германию

22:01 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧастный самолет, перевозящий Алексея Навального, в аэропорту Омске
Частный самолет, перевозящий Алексея Навального, в аэропорту Омске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что поручил Генпрокуратуре разрешить Алексею Навальному выехать из России сразу после обращения его жены.
Президент уточнил, что сделал это, несмотря на существующие ограничения, "связанные с судебным следствием и уголовным делом".
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Говоря о возбуждении уголовного дела по ситуации с Навальным, глава государства отметил, что для этого нужны основания. Он подчеркнул, что в разговоре с одним из европейских лидеров предложил направить в Германию российских экспертов, чтобы они вместе "с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы".
"Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что предлагает провести совместное расследование.
Президент напомнил, что в России были случаи покушений на общественных деятелей, бизнесменов и они расследованы, виновные найдены и наказаны.
"Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей", — добавил Путин.
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При этом он подверг сомнению информацию о том, что в организме Навального обнаружили следы "Новичка". Как напомнил президент, на Западе сначала заявляли, что нашли такие следы, затем передали материалы в ОЗХО, а потом "вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое".
"Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано вначале", — добавил глава государства.
Комментируя версию о причастности государства к возможному отравлению Навального, о чем говорят на Западе, Путин отметил, что если бы власти "хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию".
Выступление Путина на Валдайском форуме прокомментировал политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин. По его словам, президент продемонстрировал системный подход.
"Каждый раз демонстрировалось панорамное, системное видение. И каждый раз те оценки, которые звучали, отличала взвешенность. И они все были стратегически ориентированы. Они все имели четкую привязку к долгосрочным интересам нашей страны", — отметил собеседник агентства.
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Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Местные врачи в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.
Медики не установили причину этого, в анализах пациента следов яда не нашли.
Позднее Навального перевезли в Германию и госпитализировали в клинику Шарите. После этого Берлин со ссылкой на военных врачей официально объявил, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Правительство Германии также заявило, что эти выводы подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. ОЗХО объявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле подчеркнули, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД указал на отсутствие ответа Германии на три официальных российских запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным.
Пациента выписали из стационара берлинской клиники 23 сентября, врачи назвали его состояние удовлетворительным и не исключили полного восстановления.
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Алексей НавальныйМГИМОГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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