https://ria.ru/20201022/putin-1581103631.html

Песков оценил выступление Путина на "Валдае"

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" вел себя как опытный, мудрый и контролирующий ситуацию лидер страны, которая... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:10

2020-10-22T23:10

2020-10-22T23:31

выступление путина на заседании валдайского клуба

международный дискуссионный клуб "валдай"

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе выступления на заседании клуба "Валдай" вел себя как опытный, мудрый и контролирующий ситуацию лидер страны, которая научилась жить под санкциями и смогла удержать макростабильность, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Он действительно вел себя как весьма опытный, мудрый, сильный, контролирующий ситуацию лидер страны, которая прекрасно научилась жить под грузом того, что называется санкциями, и того, что мы не считаем санкциями, а считаем рестрикциями, не соответствующими международному праву", - сказал Песков в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.По его словам, Путин в ходе выступления проявил себя и как лидер страны, которая не позволила коронавирусу обрушить систему здравоохранения, страны, "которая надежно обеспечила свою безопасность в стратегическом плане на глобальном уровне до такой степени, что она может в любом случае гарантировать существование паритета, столь необходимого во взаимоотношениях таких мощнейших держав, как Россия и США", страны, которая "смогла минимизировать последствия глобального кризиса для собственной национальной экономики" и смогла удержать макроэкономическую стабильность.

https://ria.ru/20201022/valday-putin-1581072097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", дмитрий песков, владимир путин, политика