Политолог оценил выступление Путина на "Валдае"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на дискуссионном клубе "Валдай" рассуждал, как эксперт, он был логичным и последовательным, и это наверняка оценят лидеры стран запада, хотя в зарубежных СМИ его выступление, очевидно, спровоцирует пропагандистские материалы без здравого смысла, заявил РИА Новости политолог Марат Баширов.
В четверг глава государства принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай".
"Президент очень тонко чувствует форматы подобного рода. Поэтому он рассуждал, как эксперт", - оценил Баширов выступление Путина.
Политолог отметил, что стержнем выступления Путина стало то, как мир изменится после осознания масштабов пандемии.
"Путин предвидит, что эти перемены будут еще глубже. Он намекает нам, что еще рано подводить итоги. И то, что изменит этот мир, - оно должно вызывать и новые формы координации", - отметил эксперт.
Он добавил, что выступление Путина наверняка спровоцирует пропагандистские материалы в западных СМИ. Но в них будет "мало здравого смысла", поскольку необходимо разделять то, что находит отражение в прессе, и реальную оценку со стороны лидеров государств.
"То, что откладывается в головах руководителей, которые по-настоящему переживают за свои страны, - вот это более важно. И здесь они не могут не увидеть, что президент Путин абсолютно логичен. Он продолжает разъяснять, что самое главное - это все-таки не деньги, а люди и сохранение ценностей", - заключил политолог.