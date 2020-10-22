https://ria.ru/20201022/putin-1581089024.html

Политолог оценил выступление Путина на "Валдае"

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на дискуссионном клубе "Валдай" рассуждал, как эксперт, он был логичным и последовательным, и это наверняка... РИА Новости, 22.10.2020

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2020-10-22T20:44

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

марат баширов

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в своем выступлении на дискуссионном клубе "Валдай" рассуждал, как эксперт, он был логичным и последовательным, и это наверняка оценят лидеры стран запада, хотя в зарубежных СМИ его выступление, очевидно, спровоцирует пропагандистские материалы без здравого смысла, заявил РИА Новости политолог <a href="http://ria.ru/person_marat-bashirov/" target="_blank" data-auto="true">Марат Баширов</a>.В четверг глава государства принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай".Политолог отметил, что стержнем выступления Путина стало то, как мир изменится после осознания масштабов пандемии.Он добавил, что выступление Путина наверняка спровоцирует пропагандистские материалы в западных СМИ. Но в них будет "мало здравого смысла", поскольку необходимо разделять то, что находит отражение в прессе, и реальную оценку со стороны лидеров государств.

https://ria.ru/20201022/lider-1581085582.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья" Путин о Нагорном Карабахе: "Страдают наши друзья", на заседании клуба "Валдай" 2020-10-22T20:44 true PT1M23S

Путин об отравлении Навального: "Так это "Новичок" или не "Новичок"?" Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 2020-10-22T20:44 true PT3M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, марат баширов, владимир путин, политика