https://ria.ru/20201022/putin-1581082559.html

Путин заявил, что его мало что задевает при исполнении обязанностей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его мало что задевает, потому что при исполнении служебных обязанностей он в какой-то степени превращается в функцию для РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:59

2020-10-22T19:59

2020-10-22T19:59

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что его мало что задевает, потому что при исполнении служебных обязанностей он в какой-то степени превращается в функцию для обеспечения интересов россиян.Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>". Президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции."Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы оно не мешало выполнять эту самую функцию", - добавил президент.

https://ria.ru/20201022/obvineniya-1581081889.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, политика