https://ria.ru/20201022/putin-1581082559.html
Путин заявил, что его мало что задевает при исполнении обязанностей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его мало что задевает, потому что при исполнении служебных обязанностей он в какой-то степени превращается в функцию для РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:59
2020-10-22T19:59
2020-10-22T19:59
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что его мало что задевает, потому что при исполнении служебных обязанностей он в какой-то степени превращается в функцию для обеспечения интересов россиян.Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>". Президенту задали вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе и вводимые в отношении его соратников санкции."Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы оно не мешало выполнять эту самую функцию", - добавил президент.
https://ria.ru/20201022/obvineniya-1581081889.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, политика