https://ria.ru/20201022/putin-1581079454.html

Путин оценил развитие отношений со странами бывшего СССР

Как бы ни складывались отношения со странами из бывшего СССР, общность интересов перевесит все, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:41

2020-10-22T19:41

2020-10-22T19:41

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Как бы ни складывались отношения со странами из бывшего СССР, общность интересов перевесит все, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в четверг."Мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи, у нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи, мы все говорим на одном языке... Мы, по сути, все люди одного культурного пространства, я уж не говорю об истории - у нас общая история, общая победа над нацизмом. Наши предки, наши отцы, наши деды кровью своей скрепили наши особые отношения. И чего бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая, на данный момент времени, я уверен, что эта общность интересов - она пробьет путь к возрождению наших отношений со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20201022/germaniya-1581077799.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, ссср, в мире