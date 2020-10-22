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Путин оценил развитие отношений со странами бывшего СССР
Как бы ни складывались отношения со странами из бывшего СССР, общность интересов перевесит все, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:41
2020-10-22T19:41
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Как бы ни складывались отношения со странами из бывшего СССР, общность интересов перевесит все, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в четверг."Мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи, у нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи, мы все говорим на одном языке... Мы, по сути, все люди одного культурного пространства, я уж не говорю об истории - у нас общая история, общая победа над нацизмом. Наши предки, наши отцы, наши деды кровью своей скрепили наши особые отношения. И чего бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая, на данный момент времени, я уверен, что эта общность интересов - она пробьет путь к возрождению наших отношений со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201022/germaniya-1581077799.html
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, ссср, в мире

Путин оценил развитие отношений со странами бывшего СССР

19:41 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Как бы ни складывались отношения со странами из бывшего СССР, общность интересов перевесит все, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.
"Мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи, у нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи, мы все говорим на одном языке... Мы, по сути, все люди одного культурного пространства, я уж не говорю об истории - у нас общая история, общая победа над нацизмом. Наши предки, наши отцы, наши деды кровью своей скрепили наши особые отношения. И чего бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая, на данный момент времени, я уверен, что эта общность интересов - она пробьет путь к возрождению наших отношений со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади. - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияВладимир ПутинСССРВ мире
 
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