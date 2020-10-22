Путин заявил, что Россия и США больше не решают все международные вопросы
18:30 22.10.2020 (обновлено: 19:44 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что времена, когда все вопросы решались Россией и США, прошли, если они не хотят - готовы обсуждать проблемы с другими.
"Разумеется, времена, когда все важнейшие международные вопросы обсуждались и решались, по сути, между Москвой и Вашингтоном, канули в лету, давно прошли, но мы рассчитываем и рассматриваем установление двустороннего диалога в данном случае по повестке кибербезопасности как важный шаг к гораздо более широкой дискуссии с привлечением множества других стран и организаций", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Ну а если США не захотят включиться в эту работу, что было бы прискорбно, но тем не менее мы готовы вести ее со всеми заинтересованными партнерами, которых, надеюсь, найдется достаточно", - добавил Путин.
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