https://ria.ru/20201022/putin-1581062727.html

Путин заявил, что Россия и США больше не решают все международные вопросы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что времена, когда все вопросы решались Россией и США, прошли, если они не хотят - готовы обсуждать проблемы с другими. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:30

2020-10-22T18:30

2020-10-22T19:44

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что времена, когда все вопросы решались Россией и США, прошли, если они не хотят - готовы обсуждать проблемы с другими."Ну а если США не захотят включиться в эту работу, что было бы прискорбно, но тем не менее мы готовы вести ее со всеми заинтересованными партнерами, которых, надеюсь, найдется достаточно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201020/oruzhie-1580687485.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, сша, в мире