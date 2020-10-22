https://ria.ru/20201022/putin-1581050362.html
Путин заявил о необходимости реализации запросов общества
Голос россиян должен быть решающим, а предложения и запросы общества - реализованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:47
2020-10-22T17:47
2020-10-22T19:39
выступление путина на заседании валдайского клуба
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Голос россиян должен быть решающим, а предложения и запросы общества - реализованы, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, общество