Путин заявил, что мир стоит на пороге перемен

"Например, шесть лет назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на тему "Мировой порядок: новые правила или игра без правил", мы тогда дискутировали на эту тему, и теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе", - сказал Путин.