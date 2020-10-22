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Выступление Путина на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция
Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:32
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выступление путина на заседании валдайского клуба
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
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Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. В этом году заседание проходит с 20 по 22 октября в Москве. Главная тема встречи — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
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выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, видео
Выступление Путина на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция
Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи.
2020-10-22T17:32
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Выступление Путина на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция

17:32 22.10.2020 (обновлено: 17:42 22.10.2020)
 
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Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи.
В этом году заседание проходит с 20 по 22 октября в Москве. Главная тема встречи — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".
 
Выступление Путина на заседании Валдайского клубаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир Путин
 
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