https://ria.ru/20201022/putin-1580936452.html
Выступление Путина на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция
Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:32
2020-10-22T17:32
2020-10-22T17:42
выступление путина на заседании валдайского клуба
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
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Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. В этом году заседание проходит с 20 по 22 октября в Москве. Главная тема встречи — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2020-10-22T17:32
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PT182M24S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, видео