https://ria.ru/20201022/putin-1580936452.html

Выступление Путина на заседании Валдайского клуба. Прямая трансляция

Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. РИА Новости, 22.10.2020

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2020-10-22T17:32

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выступление путина на заседании валдайского клуба

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

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Владимир Путин общается с участниками дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. В этом году заседание проходит с 20 по 22 октября в Москве. Главная тема встречи — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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