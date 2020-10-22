https://ria.ru/20201022/putin-1580926837.html

Путин пообещал не вводить тотальные ограничительные меры из-за COVID-19

Российские власти не планируют вводить жесткие ограничения на фоне пандемии COVID-19. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T04:52

2020-10-22T04:52

2020-10-22T04:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей мордашов

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Российские власти не планируют вводить жесткие ограничения на фоне пандемии COVID-19. Об этом на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a> сообщил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду, 21 октября.Такое заявление глава государства сделал после выступления основного акционера "Северстали" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mordashov/" target="_blank">Алексея Мордашова</a>, который попросил не допускать закрытия производства. Бизнесмен утверждает, что существует непростая задача соблюдения баланса: с одной стороны — сохранить жизни граждан, с другой — не лишать их возможности заработка.Президент, в свою очередь, призвал предпринимателей следить за соблюдением правил в период пандемии COVID-19 на предприятиях.От соблюдения этих установок будет зависеть ритмичность работы самих предприятий, подчеркнул он.Также Путин попросил бизнес вместе со специалистами разработать конкретные корпоративные меры предосторожности.Точечные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава государства назвал оправданными, их, по его словам, будут применять и дальше.Путин добавил, что смертность от COVID-19 в стране выросла по сравнению с весной, однако это связано с тщательной фиксацией причин, а общая смертность сократилась в два раза.По последней информации, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона излечились. За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818516.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей мордашов, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, общество