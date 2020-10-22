https://ria.ru/20201022/protsess-1581021203.html

Новые данные по делу Хангошвили могут приобщить к процессу в Германии

Новые данные, связанные с закрытием дела экс-боевика Зелимхана Хангошвили в СК РФ, могут быть приобщены к процессу в случае значимости, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:55

2020-10-22T15:55

2020-10-22T15:55

зелимхан хангошвили

россия

следственный комитет россии (ск рф)

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости.</strong> Новые данные, связанные с закрытием дела экс-боевика Зелимхана Хангошвили в <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СК РФ,</a> могут быть приобщены к процессу в случае значимости, заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине.СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина Грузии <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a>, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос."Нужно дождаться следующего заседания, (чтобы понять), являются ли эта информация значимой для дальнейшего процесса", - заявили в суде, отвечая на вопрос РИА Новости, будут ли данные материалы, в частности, об обвинениях, которые ранее выдвигал <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ в адрес Хангошвили: бандитизм, терроризм, нападение на сотрудников правоохранительных органов и нарушение закона об оружии, - приобщены к слушаниям.В суде уточнили, что внести новые данные о Хангошвили должны исключительно стороны процесса - адвокаты или прокуроры, сам суд не может вносить "какие-либо доказательства" со своей стороны.В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.В начале октября в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что российские власти неформально обсуждали с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a>, входил в группировки <a href="http://ria.ru/person_SHamil_Basaev/" target="_blank" data-auto="true">Шамиля Басаева</a>, Хаттаба и других одиозных главарей.Хангошвили, как отметили собеседники агентства в СК РФ, участвовал в подготовке нападения на школу в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.

https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html

https://ria.ru/20200618/1573123768.html

https://ria.ru/20201010/khangoshvili-1579143802.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зелимхан хангошвили, россия, следственный комитет россии (ск рф), германия, в мире