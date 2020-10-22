Новые данные по делу Хангошвили могут приобщить к процессу в Германии
Зелимхан Хангошвили
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Новые данные, связанные с закрытием дела экс-боевика Зелимхана Хангошвили в СК РФ, могут быть приобщены к процессу в случае значимости, заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине.
СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос.
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"Нужно дождаться следующего заседания, (чтобы понять), являются ли эта информация значимой для дальнейшего процесса", - заявили в суде, отвечая на вопрос РИА Новости, будут ли данные материалы, в частности, об обвинениях, которые ранее выдвигал СК РФ в адрес Хангошвили: бандитизм, терроризм, нападение на сотрудников правоохранительных органов и нарушение закона об оружии, - приобщены к слушаниям.
В суде уточнили, что внести новые данные о Хангошвили должны исключительно стороны процесса - адвокаты или прокуроры, сам суд не может вносить "какие-либо доказательства" со своей стороны.
В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.
Хангошвили, как отметили собеседники агентства в СК РФ, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.