МВД Белоруссии заявило о перерастании протестов в террористическую угрозу
17:57 22.10.2020 (обновлено: 18:05 22.10.2020)
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
© AP Photo
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. В МВД Белоруссии в связи с поджогами в Жодино и Солигорске заявили, что протесты перерастают в террористическую угрозу.
"Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.
Там напоминается, что ранее в четверг Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании подозреваемого в повреждении двери здания прокуратуры в Жодино путем поджога, произошедшего 8 октября, а также о поджоге в среду четырех автомобилей на парковке солигорской прокуратуры.
"Установлено, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. В результате этого оказался поврежденным один из кабинетов. Источник огня был занесён снаружи здания через приоткрытое окно. На здании обнаружена надпись чёрного цвета "ГоловаТЫ NEXT (В Солигорске находится "Беларуськалий", где действует активный стачечный комитет, предприятием руководит Иван Головатый - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к поджогам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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