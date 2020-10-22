https://ria.ru/20201022/protesty-1581053281.html

МВД Белоруссии заявило о перерастании протестов в террористическую угрозу

В МВД Белоруссии в связи с поджогами в Жодино и Солигорске заявили, что протесты перерастают в террористическую угрозу. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:57

2020-10-22T17:57

2020-10-22T18:05

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<strong>МИНСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> в связи с поджогами в Жодино и <a href="http://ria.ru/location_Soligorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солигорске</a> заявили, что протесты перерастают в террористическую угрозу."Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.Там напоминается, что ранее в четверг Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сообщил о задержании подозреваемого в повреждении двери здания прокуратуры в Жодино путем поджога, произошедшего 8 октября, а также о поджоге в среду четырех автомобилей на парковке солигорской прокуратуры."Установлено, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. В результате этого оказался поврежденным один из кабинетов. Источник огня был занесён снаружи здания через приоткрытое окно. На здании обнаружена надпись чёрного цвета "ГоловаТЫ NEXT (В Солигорске находится "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>", где действует активный стачечный комитет, предприятием руководит Иван Головатый - ред.)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к поджогам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201016/provokatsiya-1580129732.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире