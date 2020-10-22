https://ria.ru/20201022/protestanty-1581045642.html

Центры поддержки лишенных сана священников планируют открыть в России

Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:34

2020-10-22T17:34

2020-10-22T17:34

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

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здоровье - общество

сергей ряховский

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Решение об этом принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся 20-21 октября. Из-за ситуации с COVID-19 в этом году встреча прошла в онлайн-режиме."Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например, в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются 2-3 опытных духовника. Человек живет там примерно полгода", - рассказал Ряховский.По его словам, человека можно восстановить в сане священника, если он покаялся, изменил образ жизни, решил проблему, которая стала причиной лишения сана. "А проблемы могут быть разными - психологическими, семейными, теологическими. И для каждой - свой план реабилитации", - подчеркнул епископ.Раньше, отметил он, каждая община по-своему решала проблему реабилитации священников или не решала вовсе. "Кто упал, тот может встать. Мы в это верим", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201022/protestanty--1581044758.html

прибалтика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, прибалтика, здоровье - общество, сергей ряховский