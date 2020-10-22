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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201022/protestanty-1581045642.html
Центры поддержки лишенных сана священников планируют открыть в России
Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:34
2020-10-22T17:34
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
прибалтика
здоровье - общество
сергей ряховский
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Решение об этом принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся 20-21 октября. Из-за ситуации с COVID-19 в этом году встреча прошла в онлайн-режиме."Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например, в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются 2-3 опытных духовника. Человек живет там примерно полгода", - рассказал Ряховский.По его словам, человека можно восстановить в сане священника, если он покаялся, изменил образ жизни, решил проблему, которая стала причиной лишения сана. "А проблемы могут быть разными - психологическими, семейными, теологическими. И для каждой - свой план реабилитации", - подчеркнул епископ.Раньше, отметил он, каждая община по-своему решала проблему реабилитации священников или не решала вовсе. "Кто упал, тот может встать. Мы в это верим", - заключил собеседник агентства.
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религия, новости - религия и мировоззрение, прибалтика, здоровье - общество, сергей ряховский

Центры поддержки лишенных сана священников планируют открыть в России

17:34 22.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕУчастник собора РОСХВЕ
Участник собора РОСХВЕ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
Решение об этом принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся 20-21 октября. Из-за ситуации с COVID-19 в этом году встреча прошла в онлайн-режиме.
"Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например, в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются 2-3 опытных духовника. Человек живет там примерно полгода", - рассказал Ряховский.
По его словам, человека можно восстановить в сане священника, если он покаялся, изменил образ жизни, решил проблему, которая стала причиной лишения сана. "А проблемы могут быть разными - психологическими, семейными, теологическими. И для каждой - свой план реабилитации", - подчеркнул епископ.
Раньше, отметил он, каждая община по-своему решала проблему реабилитации священников или не решала вовсе. "Кто упал, тот может встать. Мы в это верим", - заключил собеседник агентства.
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
17:29Религия и мировоззрение
Пятидесятники в России теперь могут крестить и причащаться без священника
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПрибалтикаЗдоровье - ОбществоСергей Ряховский
 
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