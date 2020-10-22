https://ria.ru/20201022/protestanty-1581045642.html
Центры поддержки лишенных сана священников планируют открыть в России
Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:34
2020-10-22T17:34
2020-10-22T17:34
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
прибалтика
здоровье - общество
сергей ряховский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150789/49/1507894931_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_02cd1894d2576839ecaa1889cab7a238.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Решение об этом принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся 20-21 октября. Из-за ситуации с COVID-19 в этом году встреча прошла в онлайн-режиме."Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например, в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются 2-3 опытных духовника. Человек живет там примерно полгода", - рассказал Ряховский.По его словам, человека можно восстановить в сане священника, если он покаялся, изменил образ жизни, решил проблему, которая стала причиной лишения сана. "А проблемы могут быть разными - психологическими, семейными, теологическими. И для каждой - свой план реабилитации", - подчеркнул епископ.Раньше, отметил он, каждая община по-своему решала проблему реабилитации священников или не решала вовсе. "Кто упал, тот может встать. Мы в это верим", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201022/protestanty--1581044758.html
прибалтика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150789/49/1507894931_57:0:968:683_1400x0_80_0_0_3984ede7b8f33d880c6922f3d55129f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, прибалтика, здоровье - общество, сергей ряховский
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Центры поддержки лишенных сана священников могут появиться в России по примеру прибалтийских стран, заявил РИА Новости в четверг начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
Решение об этом принято на малом соборе РОСХВЕ, который состоялся 20-21 октября. Из-за ситуации с COVID-19 в этом году встреча прошла в онлайн-режиме.
"Мы приняли решение о создании в России центров реабилитации для священников, лишенных ранее сана. Эти центры уже работают, например, в Прибалтике. Там оказывают молитвенную, психологическую помощь, работают семейные психологи. За каждым священником закрепляются 2-3 опытных духовника. Человек живет там примерно полгода", - рассказал Ряховский.
По его словам, человека можно восстановить в сане священника, если он покаялся, изменил образ жизни, решил проблему, которая стала причиной лишения сана. "А проблемы могут быть разными - психологическими, семейными, теологическими. И для каждой - свой план реабилитации", - подчеркнул епископ.
Раньше, отметил он, каждая община по-своему решала проблему реабилитации священников или не решала вовсе. "Кто упал, тот может встать. Мы в это верим", - заключил собеседник агентства.