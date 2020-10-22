https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html

Российский робот Promobot будет обучать детей в Норвегии физике и химии

Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" будет обучать детей в Норвегии физике, химии, биологии и робототехнике, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:07

2020-10-22T10:07

2020-10-22T10:07

россия

promobot

норвегия

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Российский робот <a href="http://ria.ru/organization_Promobot/" target="_blank" data-auto="true">Promobot</a> компании-резидента <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> "Промобот" будет обучать детей в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> физике, химии, биологии и робототехнике, сообщил РИА Новости директор по развитию компании Олег Кивокурцев.Робот уже начал работу в детском научном центре VilVite в норвежском городе <a href="http://ria.ru/location_Bergen/" target="_blank" data-auto="true">Берген</a>. Его искусственный интеллект обучен на данных учебников и методических пособий для преподавателей. Promobot говорит на двух языках: норвежском и английском."В отличие от человека, роботу не нужно тратить время на изучение предмета или запоминание информации — он помнит буквально всё, чему его научили. Как правило, люди специализируются на конкретной сфере — например, физике или биологии. Но один робот может быть преподавателем и физики, и биологии, и химии, и вообще чего угодно. Это сильно упрощает образовательный процесс", — отметил Кивокурцев.Основной профиль робота - физика. В центре VilVite расположен единственный в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> аттракцион-центрифуга, робот на его примере может объяснить детям, что такое центробежная сила или как работает закон сохранения энергии.По словам Кивокурцева, полной замены преподавателей роботами бояться не стоит. "Образование — одна из важнейших сфер взаимодействия между людьми. Возможно, образование — это главное достижение человеческого общества, и человек должен сохранить контроль за образованием следующих поколений. Роботы станут главными помощниками преподавателей. Они объективны, беспристрастны, никогда не устают, но роботы не смогут полностью заменить учителей", - полагает собеседник.Компания "Промобот", крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европе</a>, основана в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанке</a>, аэропорте Балтимор-Вашингтон, <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a> Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

https://ria.ru/20200911/roboty-1577101192.html

https://ria.ru/20200713/1574267182.html

https://ria.ru/20200710/1574148225.html

россия

норвегия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, promobot, норвегия, технологии