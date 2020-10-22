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https://ria.ru/20201022/prigovor-1581039554.html
Суд смягчил приговор Ефремову
Московский городской суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:10
2020-10-22T18:22
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Московский городской суд смягчил приговор <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости. Защита добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура выступала за то, чтобы изначальное решение оставить без изменений.Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации пострадавшей стороне, а также отказался признавать потерпевшими Ирину Стерхову (гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова) и компанию, владеющую автомобилем Lada "Стоун XXI".Адвокат артиста Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил агентству, что планирует обжаловать приговор в кассации. Несмотря на это, в ближайшие несколько недель Ефремова этапируют в колонию.Дело Михаила ЕфремоваВечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал.Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, а также обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Виталию Захарову. От услуг Пашаева актер отказался. Вскоре юриста лишили статуса адвоката.
https://ria.ru/20201003/efremov-1578146914.html
https://ria.ru/20201020/pashaev-1580641270.html
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Михаил Ефремов слушает приговор: кадры из суда
Ефремов слушал новый приговор без эмоций, только моргал
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Суд смягчил приговор Ефремову

17:10 22.10.2020 (обновлено: 18:22 22.10.2020)
 
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Московский городской суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.
Защита добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура выступала за то, чтобы изначальное решение оставить без изменений.
Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации пострадавшей стороне, а также отказался признавать потерпевшими Ирину Стерхову (гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова) и компанию, владеющую автомобилем Lada "Стоун XXI".

"Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда", — заявил РИА Новости адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Адвокат артиста Владимир Васильев, в свою очередь, сообщил агентству, что планирует обжаловать приговор в кассации.
Несмотря на это, в ближайшие несколько недель Ефремова этапируют в колонию.
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Дело Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал.
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Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, а также обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Виталию Захарову.
От услуг Пашаева актер отказался. Вскоре юриста лишили статуса адвоката.
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