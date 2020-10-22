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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20201022/priangare-1581089449.html
В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
С 1 января 2021 года в Иркутской области планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:48
2020-10-22T20:48
иркутская область
россия
игорь кобзев
иркутская область
экономика
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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> С 1 января 2021 года в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство Приангарья.На заседании правительства Иркутской области 22 октября были рассмотрены основные параметры бюджета региона на 2021-2023 годы. Их предлагается утвердить на 2021 год в объеме 166,7 миллиардов рублей, в 2022 и 2023 годах – 167,1 миллиарда и 175,8 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сохранит социальную направленность. В частности, с 2021 года вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты в 140 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в следующем году 250 миллионов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.Также со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться выпадающие доходы от отмены налогообложения по единому налогу на вмененный доход.Решение об этом принял губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> с учетом меняющегося с 1 января 2021 года федерального законодательства, устанавливающего дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения.Проект изменений в областной закон "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений" будет внесен в Законодательное собрание региона одновременно с проектом трехлетнего бюджета.
https://realty.ria.ru/20201022/zhile-1580975847.html
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россия, игорь кобзев, иркутская область, экономика

В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам

20:48 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖилые дома на верхней набережной реки Ангара в городе Иркутск
Жилые дома на верхней набережной реки Ангара в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. С 1 января 2021 года в Иркутской области планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство Приангарья.
На заседании правительства Иркутской области 22 октября были рассмотрены основные параметры бюджета региона на 2021-2023 годы. Их предлагается утвердить на 2021 год в объеме 166,7 миллиардов рублей, в 2022 и 2023 годах – 167,1 миллиарда и 175,8 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сохранит социальную направленность. В частности, с 2021 года вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты в 140 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в следующем году 250 миллионов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.
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Также со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться выпадающие доходы от отмены налогообложения по единому налогу на вмененный доход.
Решение об этом принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с учетом меняющегося с 1 января 2021 года федерального законодательства, устанавливающего дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения.
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"Предлагается с 1 января 2021 года передать в бюджеты районов и городских округов региональную часть платы за негативное воздействие на окружающую среду, или 40% от суммы экологического платежа. Таким образом, начиная с 2021 года будет обеспечено зачисление платы за негативное воздействие на окружающую среду в муниципальные бюджеты в полном объеме", – говорится в сообщении.

Проект изменений в областной закон "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений" будет внесен в Законодательное собрание региона одновременно с проектом трехлетнего бюджета.
 
Иркутская областьРоссияИгорь КобзевИркутская областьЭкономика
 
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