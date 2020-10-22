https://ria.ru/20201022/priangare-1581089449.html

В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам

С 1 января 2021 года в Иркутской области планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:48

2020-10-22T20:48

2020-10-22T20:48

иркутская область

россия

игорь кобзев

иркутская область

экономика

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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> С 1 января 2021 года в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство Приангарья.На заседании правительства Иркутской области 22 октября были рассмотрены основные параметры бюджета региона на 2021-2023 годы. Их предлагается утвердить на 2021 год в объеме 166,7 миллиардов рублей, в 2022 и 2023 годах – 167,1 миллиарда и 175,8 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сохранит социальную направленность. В частности, с 2021 года вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты в 140 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в следующем году 250 миллионов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.Также со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться выпадающие доходы от отмены налогообложения по единому налогу на вмененный доход.Решение об этом принял губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> с учетом меняющегося с 1 января 2021 года федерального законодательства, устанавливающего дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения.Проект изменений в областной закон "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений" будет внесен в Законодательное собрание региона одновременно с проектом трехлетнего бюджета.

https://realty.ria.ru/20201022/zhile-1580975847.html

https://ria.ru/20200923/naznacheniya-1577671718.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь кобзев, иркутская область, экономика