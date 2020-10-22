https://ria.ru/20201022/priangare-1581089449.html
В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
С 1 января 2021 года в Иркутской области планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:48
2020-10-22T20:48
2020-10-22T20:48
иркутская область
россия
игорь кобзев
иркутская область
экономика
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<strong>ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.</strong> С 1 января 2021 года в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство Приангарья.На заседании правительства Иркутской области 22 октября были рассмотрены основные параметры бюджета региона на 2021-2023 годы. Их предлагается утвердить на 2021 год в объеме 166,7 миллиардов рублей, в 2022 и 2023 годах – 167,1 миллиарда и 175,8 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сохранит социальную направленность. В частности, с 2021 года вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты в 140 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в следующем году 250 миллионов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.Также со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться выпадающие доходы от отмены налогообложения по единому налогу на вмененный доход.Решение об этом принял губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> с учетом меняющегося с 1 января 2021 года федерального законодательства, устанавливающего дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения.Проект изменений в областной закон "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений" будет внесен в Законодательное собрание региона одновременно с проектом трехлетнего бюджета.
https://realty.ria.ru/20201022/zhile-1580975847.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, игорь кобзев, иркутская область, экономика
ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости.
С 1 января 2021 года в Иркутской области
планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство Приангарья.
На заседании правительства Иркутской области 22 октября были рассмотрены основные параметры бюджета региона на 2021-2023 годы. Их предлагается утвердить на 2021 год в объеме 166,7 миллиардов рублей, в 2022 и 2023 годах – 167,1 миллиарда и 175,8 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сохранит социальную направленность. В частности, с 2021 года вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты в 140 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в следующем году 250 миллионов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.
Также со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться выпадающие доходы от отмены налогообложения по единому налогу на вмененный доход.
Решение об этом принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
с учетом меняющегося с 1 января 2021 года федерального законодательства, устанавливающего дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения.
"Предлагается с 1 января 2021 года передать в бюджеты районов и городских округов региональную часть платы за негативное воздействие на окружающую среду, или 40% от суммы экологического платежа. Таким образом, начиная с 2021 года будет обеспечено зачисление платы за негативное воздействие на окружающую среду в муниципальные бюджеты в полном объеме", – говорится в сообщении.
Проект изменений в областной закон "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений" будет внесен в Законодательное собрание региона одновременно с проектом трехлетнего бюджета.