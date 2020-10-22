https://ria.ru/20201022/prezidentstvo-1581083850.html

Путин оценил возможность остаться на посту президента после 2024 года

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос о переизбрании на президентский пост. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:07

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выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос о переизбрании на президентский пост. На встрече главе государства напомнили его же слова о том, что решение остаться в должности после 2024 года станет гарантией против интриг и поисков преемника. Как отметил Путин, он прекрасно отдает себе отчет в том, что его пребывание на этом посту закончится. Глава государства также указал, что принятые поправки к Конституции России нацелены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие страны, сохранение суверенитета. "А что будет там, в 2024, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", — добавил Путин.

https://ria.ru/20201022/lider-1581085582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, политика