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https://ria.ru/20201022/preparat-1580968922.html
Около 50 стран ведут переговоры о поставке российского препарата от COVID
Около 50 стран мира ведут переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир", рассказал РИА Новости главный исполнительный директор... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:12
2020-10-22T12:31
промомед
андрей младенцев
р-фарм
ирак
кения
грузия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Светлана Задёра.</strong> Около 50 стран мира ведут переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир", рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>.Ранее он сообщил агентству, что продажа препарата за рубеж остановлена из-за высокого спроса в России.Он перечислил страны, с которыми идут переговоры по поставкам, это Бразилия, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, Гватемала, Грузия, Доминиканская Республика, Ирак, <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, Испания, Казахстан, Кения, Бахрейн, Киргизия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия, Сербия, Ливан, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, Сирия, Уганда, Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Южный Судан, Восточное Конго, Гана, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Cte_d_Ivoire/" target="_blank" data-auto="true">Кот-д'Ивуар</a>, Того, <a href="http://ria.ru/location_Burkina_Faso/" target="_blank" data-auto="true">Буркина-Фасо</a>, Мали, Бенин, Нигерия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, Аргентина, Чили, Эквадор, Парагвай, Македония, Словения, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, ЮАР.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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промомед, андрей младенцев, р-фарм, ирак, кения, грузия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Около 50 стран ведут переговоры о поставке российского препарата от COVID

12:12 22.10.2020 (обновлено: 12:31 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Светлана Задёра. Около 50 стран мира ведут переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир", рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" Андрей Младенцев.
Ранее он сообщил агентству, что продажа препарата за рубеж остановлена из-за высокого спроса в России.
"Это страны Южной Америки, Африки, арабские страны. Интерес к препарату только усилился после того как начали публиковать отчеты, подтверждающие эффективность этого препарата", - отметил Младенцев.
Он перечислил страны, с которыми идут переговоры по поставкам, это Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Грузия, Доминиканская Республика, Ирак, Египет, Испания, Казахстан, Кения, Бахрейн, Киргизия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия, Сербия, Ливан, Индия, Сирия, Уганда, Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Южный Судан, Восточное Конго, Гана, Кот-д'Ивуар, Того, Буркина-Фасо, Мали, Бенин, Нигерия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Колумбия, Аргентина, Чили, Эквадор, Парагвай, Македония, Словения, Болгария, ЮАР.
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В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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