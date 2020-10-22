https://ria.ru/20201022/preparat-1580968922.html

Около 50 стран ведут переговоры о поставке российского препарата от COVID

Около 50 стран мира ведут переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир", рассказал РИА Новости главный исполнительный директор... РИА Новости, 22.10.2020

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2020-10-22T12:31

промомед

андрей младенцев

р-фарм

ирак

кения

грузия

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости, Светлана Задёра.</strong> Около 50 стран мира ведут переговоры о поставках препарата от коронавирусной инфекции "Арепливир", рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>.Ранее он сообщил агентству, что продажа препарата за рубеж остановлена из-за высокого спроса в России.Он перечислил страны, с которыми идут переговоры по поставкам, это Бразилия, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>, Гватемала, Грузия, Доминиканская Республика, Ирак, <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, Испания, Казахстан, Кения, Бахрейн, Киргизия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия, Сербия, Ливан, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, Сирия, Уганда, Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Южный Судан, Восточное Конго, Гана, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Cte_d_Ivoire/" target="_blank" data-auto="true">Кот-д'Ивуар</a>, Того, <a href="http://ria.ru/location_Burkina_Faso/" target="_blank" data-auto="true">Буркина-Фасо</a>, Мали, Бенин, Нигерия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, Аргентина, Чили, Эквадор, Парагвай, Македония, Словения, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>, ЮАР.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". В середине октября Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200927/areplivir-1577832797.html

ирак

кения

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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