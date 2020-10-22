https://ria.ru/20201022/prenebrezhenie-1581102928.html

МИД обвинил США в игнорировании дипломатических нот

Москва до сих пор ждет от США ответа на ноту от 16 октября с предложением продлить ДСНВ-3 на год без условий, публичные заявления – не ответ, заявил в четверг... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:57

2020-10-22T22:57

2020-10-22T23:01

маршалл биллингсли

сергей рябков

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Москва до сих пор ждет от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ответа на ноту от 16 октября с предложением продлить ДСНВ-3 на год без условий, публичные заявления – не ответ, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Позже МИД РФ заявил, что российское предложение также включает согласие на заморозку числа ядерных боезарядов, но тогда США не должны выдвигать других условий для продления ДСНВ-3. Накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил, что США не согласны продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без всяких условий.

https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, сергей рябков, владимир путин, сша, в мире