https://ria.ru/20201022/pozhar-1580933619.html
Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в ярославской гимназии
Свыше 30 человек эвакуированы из-за пожара в частной гимназии в Ярославской области, возгорание локализовано на площади 272 квадратных метров, сообщают... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:13
2020-10-22T08:13
2020-10-22T13:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 30 человек эвакуированы из-за пожара в частной гимназии в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>, возгорание локализовано на площади 272 квадратных метров, сообщают экстренные службы.Отмечается, что из здания были эвакуированы 34 человека, среди которых 33 ребенка.Добавляется, что пожар тушили 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 11 человек и 3 единицы техники.Прокуратура проверит организацию пожарной безопасности в горевшей ночью частной православной гимназии в Ярославской области..По данным Переславской епархии, здание гимназии было оборудовано двумя запасными выходами, имелся гидрант и пожарные рукава. "До приезда пожарных тушение начала собственная пожарная команда", - отмечает епархия.В самой гимназии произошедшее не комментируют.Гимназия была основана в 1997 году. По последним данным, обучение в ней проходят свыше 200 человек.
https://ria.ru/20201019/pozhar-1580442740.html
https://ria.ru/20201022/dom-1580938259.html
ярославская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Свыше 30 человек эвакуированы из-за пожара в частной гимназии в Ярославской области
, возгорание локализовано на площади 272 квадратных метров, сообщают экстренные службы.
"В 01.17 22.10.2020 поступила информация о пожаре в населенном пункте Новоалексеевка городского округа Переславль-Залесский, дом 7, в одноэтажном кирпичном здании кадетского корпуса на территории частного образовательного учреждения "Православная классическая гимназия – пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания были эвакуированы 34 человека, среди которых 33 ребенка.
Добавляется, что пожар тушили 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 11 человек и 3 единицы техники.
Прокуратура проверит организацию пожарной безопасности в горевшей ночью частной православной гимназии в Ярославской области..
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в кадетском корпусе автономной некоммерческой благотворительной организации в селе Новоалексеевка… На место происшествия выехал Переславский межрайонный прокурор Илья Соловьев. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
По данным Переславской епархии, здание гимназии было оборудовано двумя запасными выходами, имелся гидрант и пожарные рукава. "До приезда пожарных тушение начала собственная пожарная команда", - отмечает епархия.
В самой гимназии произошедшее не комментируют.
Гимназия была основана в 1997 году. По последним данным, обучение в ней проходят свыше 200 человек.