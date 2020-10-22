Поисково-спасательная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-16"
04:47 22.10.2020 (обновлено: 11:03 22.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" после посадки в казахстанской степи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" в Республике Казахстан, сообщает в среду ЦВО.
"Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде в расчетный основной район посадки в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков", - говорится в сообщении.
Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26. Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата, уточняет ЦВО.
Как сообщалось ранее, в целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля "Союз МС-16" операция по эвакуации космонавтов пройдет по сокращенному сценарию. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок и окажут первую медицинскую помощь. После этого международный экипаж "Союза МС-16" на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.
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Посадка "Союза МС-16" запланирована на 22 октября в 5.55 мск. На Землю вернутся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.