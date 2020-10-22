https://ria.ru/20201022/posadka-1580926558.html

Поисково-спасательная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-16"

Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T04:47

2020-10-22T04:47

2020-10-22T11:03

хочу стать космонавтом

иван вагнер

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центральный военный округ

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анатолий иванишин

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екатеринбург

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Авиационные силы поисково-спасательной группы <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_voennyjj_okrug/" target="_blank">Центрального военного округа</a> (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" в Республике <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, сообщает в среду ЦВО.Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>. Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата, уточняет ЦВО.Как сообщалось ранее, в целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля "Союз МС-16" операция по эвакуации космонавтов пройдет по сокращенному сценарию. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок и окажут первую медицинскую помощь. После этого международный экипаж "Союза МС-16" на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган, откуда космонавты вылетят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Всего в поисково-спасательном обеспечении принимают участие 12 вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, два самолета Ан-26 и два самолета <a href="http://ria.ru/product_An_12/" target="_blank" data-auto="true">Ан-12</a>, более 20 единиц наземной автомобильной техники, а также около 200 российских военных специалистов.Посадка "Союза МС-16" запланирована на 22 октября в 5.55 мск. На <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> вернутся <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, центральный военный округ, космос - риа наука, анатолий иванишин, москва, екатеринбург, казахстан