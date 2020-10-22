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Поисково-спасательная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-16"
Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T04:47
2020-10-22T11:03
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
земля
центральный военный округ
космос - риа наука
анатолий иванишин
москва
екатеринбург
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Авиационные силы поисково-спасательной группы <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_voennyjj_okrug/" target="_blank">Центрального военного округа</a> (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" в Республике <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, сообщает в среду ЦВО.Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>. Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата, уточняет ЦВО.Как сообщалось ранее, в целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля "Союз МС-16" операция по эвакуации космонавтов пройдет по сокращенному сценарию. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок и окажут первую медицинскую помощь. После этого международный экипаж "Союза МС-16" на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган, откуда космонавты вылетят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Всего в поисково-спасательном обеспечении принимают участие 12 вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, два самолета Ан-26 и два самолета <a href="http://ria.ru/product_An_12/" target="_blank" data-auto="true">Ан-12</a>, более 20 единиц наземной автомобильной техники, а также около 200 российских военных специалистов.Посадка "Союза МС-16" запланирована на 22 октября в 5.55 мск. На <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> вернутся <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
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иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, центральный военный округ, космос - риа наука, анатолий иванишин, москва, екатеринбург, казахстан

Поисково-спасательная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-16"

04:47 22.10.2020 (обновлено: 11:03 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" после посадки в казахстанской степи
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 после посадки в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" в Республике Казахстан, сообщает в среду ЦВО.
"Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде в расчетный основной район посадки в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков", - говорится в сообщении.
Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26. Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата, уточняет ЦВО.
Как сообщалось ранее, в целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля "Союз МС-16" операция по эвакуации космонавтов пройдет по сокращенному сценарию. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок и окажут первую медицинскую помощь. После этого международный экипаж "Союза МС-16" на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.
Всего в поисково-спасательном обеспечении принимают участие 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12, более 20 единиц наземной автомобильной техники, а также около 200 российских военных специалистов.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 23:45
Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
Посадка "Союза МС-16" запланирована на 22 октября в 5.55 мск. На Землю вернутся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.
 
Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиЗемляЦентральный военный округКосмос - РИА НаукаАнатолий ИванишинМоскваЕкатеринбургКазахстан
 
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