https://ria.ru/20201022/politsiya-1580905973.html

Полицейские спасли грибников, потерявшихся в брянских лесах

Помощь полиции, находчивость и самообладание помогли спастись жителю Брянской области с 11-летним сыном, потерявшимся в лесу. Операция по поиску заблудившихся... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T12:28

хорошие новости

хорошие новости

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

брянская область

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Помощь полиции, находчивость и самообладание помогли спастись жителю Брянской области с 11-летним сыном, потерявшимся в лесу. Операция по поиску заблудившихся длилась несколько часов и закончилась только поздним вечером.Как рассказали в пресс-службе МВД, отец и сын Крюковы накануне отправились в лес за грибами по знакомому маршруту, но потерялись из-за внезапно начавшегося дождя и тумана. Кроме того, начала подводить техника — связь стала пропадать, а навигатор в телефоне грибников сбился с курса. Поняв, что до темноты самостоятельно им не выбраться, отец нашел место повыше, поймал сеть и вызвал помощь.Приняв сигнал, полицейские из Карачевского отдела сразу отправились на выручку. Вместе с сотрудниками ДПС, находившимися недалеко от места поисков, они держали связь с заблудившимися по телефону и постепенно с включенными проблесковыми маяками и сиренами приближались к грибникам. Те оставались на месте и разожгли большой костер.В итоге после нескольких часов хождения под дождем, в темноте и по мокрому лесному бурелому сотрудникам полиции удалось найти потерявшихся людей и вывести их из леса.Как отметили полицейские, благоприятному исходу дела во многом способствовало грамотное поведение и самообладание Николая Крюкова. Собираясь в лес, он правильно экипировался и, попав в трудную ситуацию, не запаниковал, а действовал обдуманно и решительно.

https://ria.ru/20201011/mvd-1579167241.html

брянская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), брянская область