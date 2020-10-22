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https://ria.ru/20201022/politsiya-1580905973.html
Полицейские спасли грибников, потерявшихся в брянских лесах
Помощь полиции, находчивость и самообладание помогли спастись жителю Брянской области с 11-летним сыном, потерявшимся в лесу. Операция по поиску заблудившихся... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:00
2020-10-22T12:28
хорошие новости
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
брянская область
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Помощь полиции, находчивость и самообладание помогли спастись жителю Брянской области с 11-летним сыном, потерявшимся в лесу. Операция по поиску заблудившихся длилась несколько часов и закончилась только поздним вечером.Как рассказали в пресс-службе МВД, отец и сын Крюковы накануне отправились в лес за грибами по знакомому маршруту, но потерялись из-за внезапно начавшегося дождя и тумана. Кроме того, начала подводить техника — связь стала пропадать, а навигатор в телефоне грибников сбился с курса. Поняв, что до темноты самостоятельно им не выбраться, отец нашел место повыше, поймал сеть и вызвал помощь.Приняв сигнал, полицейские из Карачевского отдела сразу отправились на выручку. Вместе с сотрудниками ДПС, находившимися недалеко от места поисков, они держали связь с заблудившимися по телефону и постепенно с включенными проблесковыми маяками и сиренами приближались к грибникам. Те оставались на месте и разожгли большой костер.В итоге после нескольких часов хождения под дождем, в темноте и по мокрому лесному бурелому сотрудникам полиции удалось найти потерявшихся людей и вывести их из леса.Как отметили полицейские, благоприятному исходу дела во многом способствовало грамотное поведение и самообладание Николая Крюкова. Собираясь в лес, он правильно экипировался и, попав в трудную ситуацию, не запаниковал, а действовал обдуманно и решительно.
https://ria.ru/20201011/mvd-1579167241.html
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хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), брянская область

Полицейские спасли грибников, потерявшихся в брянских лесах

08:00 22.10.2020 (обновлено: 12:28 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовМужчина собирает грибы в лесу
Мужчина собирает грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Помощь полиции, находчивость и самообладание помогли спастись жителю Брянской области с 11-летним сыном, потерявшимся в лесу. Операция по поиску заблудившихся длилась несколько часов и закончилась только поздним вечером.
Как рассказали в пресс-службе МВД, отец и сын Крюковы накануне отправились в лес за грибами по знакомому маршруту, но потерялись из-за внезапно начавшегося дождя и тумана. Кроме того, начала подводить техника — связь стала пропадать, а навигатор в телефоне грибников сбился с курса. Поняв, что до темноты самостоятельно им не выбраться, отец нашел место повыше, поймал сеть и вызвал помощь.
Приняв сигнал, полицейские из Карачевского отдела сразу отправились на выручку. Вместе с сотрудниками ДПС, находившимися недалеко от места поисков, они держали связь с заблудившимися по телефону и постепенно с включенными проблесковыми маяками и сиренами приближались к грибникам. Те оставались на месте и разожгли большой костер.
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В итоге после нескольких часов хождения под дождем, в темноте и по мокрому лесному бурелому сотрудникам полиции удалось найти потерявшихся людей и вывести их из леса.
Как отметили полицейские, благоприятному исходу дела во многом способствовало грамотное поведение и самообладание Николая Крюкова. Собираясь в лес, он правильно экипировался и, попав в трудную ситуацию, не запаниковал, а действовал обдуманно и решительно.
 
Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Брянская область
 
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