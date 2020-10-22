https://ria.ru/20201022/pogoda-1580933095.html

Москвичей в четверг ожидают дожди и до 8 градусов тепла

Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:08

2020-10-22T08:08

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михаил леус

погода

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Наибольшее количество осадков ожидается вечером, когда может вылиться до 1-5 миллиметром, при месячной норме 59 миллиметров. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, общество