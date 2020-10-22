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Москвичей в четверг ожидают дожди и до 8 градусов тепла
Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:08
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михаил леус
погода
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Наибольшее количество осадков ожидается вечером, когда может вылиться до 1-5 миллиметром, при месячной норме 59 миллиметров. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
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михаил леус, погода, общество

Москвичей в четверг ожидают дожди и до 8 градусов тепла

08:08 22.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖитель Москвы гуляет в парке "Царицыно"
Житель Москвы гуляет в парке Царицыно - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого полями дождевой облачности, усилением ветра и небольшим повышением температуры. В Москве облачно, временами дождь. Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9", - сообщил Леус
Наибольшее количество осадков ожидается вечером, когда может вылиться до 1-5 миллиметром, при месячной норме 59 миллиметров. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
 
Михаил ЛеусПогодаОбщество
 
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