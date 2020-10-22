https://ria.ru/20201022/pogoda-1580933095.html
Москвичей в четверг ожидают дожди и до 8 градусов тепла
Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:08
2020-10-22T08:08
2020-10-22T08:08
михаил леус
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573306981_0:310:3090:2048_1400x0_80_0_0_f63998f8b8d02e59d25a5ddc8e0e62fa.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Небольшое повышение температуры до плюс 8 градусов и дожди ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Наибольшее количество осадков ожидается вечером, когда может вылиться до 1-5 миллиметром, при месячной норме 59 миллиметров. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573306981_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_40a9b5c37568083455ce10abd8e2116e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, общество