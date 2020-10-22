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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/pogibshie-1581070520.html
Путин заявил, что в Карабахе погибли почти пять тысяч человек
Число погибших с момента начала нового витка конфликта в Карабахе с обеих сторон в общей сложности приближается к 5 тысячам человек, сообщил президент России... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:05
2020-10-22T20:14
выступление путина на заседании валдайского клуба
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Число погибших с момента начала нового витка конфликта в Карабахе с обеих сторон в общей сложности приближается к 5 тысячам человек, сообщил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на дискуссионном клубе "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай </a>".Он отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. По словам президента, это была напряжённая работа по сближению позиций."Казалось, что ещё чуть-чуть, и мы найдём решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте",- сказал Путин.По его словам, трагедия заключается в гибели людей."Много потерь обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам ", - добавил Путин."Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в <a href="http://ria.ru/location_Sumqayit/" target="_blank" data-auto="true">Сумгаите</a>, а потом в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", - сказал Путин.По его словам, в то же время ситуация, при которой значительная часть территорий <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утрачена, не может продолжаться дальше.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
нагорный карабах
азербайджан
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выступление путина на заседании валдайского клуба, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин заявил, что в Карабахе погибли почти пять тысяч человек

19:05 22.10.2020 (обновлено: 20:14 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число погибших с момента начала нового витка конфликта в Карабахе с обеих сторон в общей сложности приближается к 5 тысячам человек, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай ".
Он отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. По словам президента, это была напряжённая работа по сближению позиций.
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"Казалось, что ещё чуть-чуть, и мы найдём решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте",- сказал Путин.
По его словам, трагедия заключается в гибели людей.
"Много потерь обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам ", - добавил Путин.
"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", - сказал Путин.
По его словам, в то же время ситуация, при которой значительная часть территорий Азербайджана утрачена, не может продолжаться дальше.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВыступление Путина на заседании Валдайского клубаНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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