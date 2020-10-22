https://ria.ru/20201022/poezd-1581092284.html

Поезд "Московская промышленность - фронту" запущен в столичном метро

На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена в четверг запустили тематический поезд "Московская промышленность — фронту". Cостав будет курсировать в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:35

2020-10-22T21:35

2020-10-22T21:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена в четверг запустили тематический поезд "Московская промышленность — фронту". Cостав будет курсировать в течение полугода и расскажет пассажирам о трудовых подвигах работников столичных предприятий в годы Великой Отечественной войны.Церемония запуска поезда состоялась в электродепо "Красная Пресня". В ней приняли участие глава <a href="https://ria.ru/dipp" target="_blank">департамента инвестиционной и промышленной политики</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>, начальник службы пассажирских сервисов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московского метрополитена</a> Роман Прыганов, а также представители крупных столичных заводов."Как московская промышленность сегодня является лидером промышленности России, так и во время Великой Отечественной войны Москва была основной опорой и оплотом для страны. Получился большой и красивый проект. Думаю, поезд сослужит хорошую службу москвичам", — сказал Прохоров на церемонии.Пассажиры смогут увидеть в вагонах поезда редкие фотографии военного времени, которые для проекта предоставило Главное архивное управление города Москвы, а столичный Музей Победы помог в подготовке исторических описаний. Проект представляет архивные материалы 50 предприятий, среди которых Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, фабрики "Парижская коммуна", "Большевичка", АО "Гознак" и многие другие"."Мы скрупулезно работали над материалами совместно с московскими промышленными предприятиями, с Главным архивным управлением, поэтому, когда все собранное сложилось в единый материал, получилось красиво и познавательно. Меня привлекли документы о создании того или иного завода с цифрами вместо названия. Я понимаю, что это были оборонные заводы, и это было сделано во благо безопасности страны. Сегодня мы знаем эти заводы, поэтому интересно их сравнивать с тем временем" – поделился своими впечатлениями от прогулки по тематическому составу глава ДИПП.Всего в вагонах тематического состава представлено более 200 фотографий, а также свыше 170 занимательных фактов о трудовом подвиге столичных предприятий."Поезд действительно получился уникальным. Уверен, что он очень понравится пассажирам. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение 6 месяцев, за это время его увидят несколько миллионов человек", — отметил, в свою очередь, Прыганов.Во время поездки пассажиров состава, помимо выставки, ждут рассказы о подвигах столичных тружеников. Дикторами выступили народный артист СССР <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Lanovojj/" target="_blank" data-auto="true">Василий Лановои</a>̆ и народная артистка РСФСР Валентина Талызина."В период с 1941 по 1945 год предприятия были вынуждены оперативно перепрофилироваться, производя необходимую для фронта продукцию. В военные годы сотрудники предприятий были призваны на фронт, на их места вставали женщины и дети. Рабочая смена длилась более 14 часов. Даже в таких тяжелых условиях работники предприятий успевали писать письма военным, передавать подарки на фронт, помогать их семьям и родным. Большинство из этих предприятий функционируют по сей день. Это наше наследие и наша гордость. Я как диктор данного поезда рад приветствовать вас на торжественном запуске. Счастливого пути! " — сказал в своем видеоприветствии Лановой.Тематический поезд расскажет о том, как в цехах кондитерской фабрики "Рот Фронт" выпускали корпуса для гранат и мин, как "Красный Октябрь" производил пламегасители для снарядов, маскирующие дымы и сигнальные шашки, а "Большевичка" поставляла шинели и бушлаты для бойцов и офицеров Красной армии и Военно-морского флота.В Москве уже к осени 1941 года почти 2 тысячи предприятий выполняли фронтовые заказы: доля военной продукции с 23% в августе выросла до 94% в ноябре. Столичные промышленники обеспечивали фронт всем необходимым: от запалов для гранат до танков и боевых самолетов."Мы больше внимания уделяли тем, кто отвоевывал победу на фронтах, но в тылу люди тоже делали невозможное. На нашем заводе людям ставили раскладушки, чтобы они могли немного отдохнуть и продолжать работать. Людей кормили прямо в цехах, приносили им воду, лишь бы они делали все для фронта. Некоторые пытаются пересмотреть историю, к сожалению, поэтому нужно доносить правду новым поколениям, в том числе, и в таком виде, как этот поезд", — сказал РИА Новости заместитель генерального директора <a href="http://ria.ru/organization_GKNPC_imeni_M_V_KHrunicheva/" target="_blank" data-auto="true">ГКНПЦ имени М. В. Хруничева</a>, директор РКЗ Василий Сычев.

https://ria.ru/20201007/promyshlennost-1578669944.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва