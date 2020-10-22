https://ria.ru/20201022/podolskaya-1581104550.html

Певица Наталья Подольская родила сына

Певица Наталья Подольская сообщила в Instagram о рождении сына. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:21

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шоубиз

владимир пресняков

наталья подольская

дети

семья

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Подольская</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/nataliapodolskaya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> о рождении сына. "Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", — написала она под фотографией из роддома.Подписчики и коллеги звезды поздравили супругу музыканта <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Presnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Преснякова</a> — младшего, пожелали здоровья ребенку, а также отметили сходство новорожденного с отцом."Поздравляю, берегите каждую секунду", — написал <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Николаев</a>."Какое счастье! От всей души поздравляю", — присоединилась певица <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Алсу</a>."Лицо отца уже видно", — заметила подписчица.Подольская стала матерью во второй раз. В 2015 году у нее и Преснякова родился сын Артемий.

https://ria.ru/20201012/podolskaya-1579384049.html

https://ria.ru/20200919/podolskaya-1577484009.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир пресняков, наталья подольская, дети, семья