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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/podolskaya-1581104550.html
Певица Наталья Подольская родила сына
Певица Наталья Подольская сообщила в Instagram о рождении сына. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:21
2020-10-22T23:21
шоубиз
владимир пресняков
наталья подольская
дети
семья
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Podolskaja_Natalja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Подольская</a> сообщила в <a href="https://www.instagram.com/nataliapodolskaya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> о рождении сына. "Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", — написала она под фотографией из роддома.Подписчики и коллеги звезды поздравили супругу музыканта <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Presnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Преснякова</a> — младшего, пожелали здоровья ребенку, а также отметили сходство новорожденного с отцом."Поздравляю, берегите каждую секунду", — написал <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Николаев</a>."Какое счастье! От всей души поздравляю", — присоединилась певица <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Алсу</a>."Лицо отца уже видно", — заметила подписчица.Подольская стала матерью во второй раз. В 2015 году у нее и Преснякова родился сын Артемий.
https://ria.ru/20201012/podolskaya-1579384049.html
https://ria.ru/20200919/podolskaya-1577484009.html
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владимир пресняков, наталья подольская, дети, семья

Певица Наталья Подольская родила сына

23:21 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певица Наталья Подольская сообщила в Instagram о рождении сына.
"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", — написала она под фотографией из роддома.
Певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
12 октября, 12:29Шоубиз
Беременная Наталья Подольская шокировала поклонников внешним видом
Подписчики и коллеги звезды поздравили супругу музыканта Владимира Преснякова — младшего, пожелали здоровья ребенку, а также отметили сходство новорожденного с отцом.
"Поздравляю, берегите каждую секунду", — написал Игорь Николаев.
"Какое счастье! От всей души поздравляю", — присоединилась певица Алсу.
"Лицо отца уже видно", — заметила подписчица.
Подольская стала матерью во второй раз. В 2015 году у нее и Преснякова родился сын Артемий.
Певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
19 сентября, 16:04
Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота
 
ШоубизВладимир ПресняковНаталья ПодольскаяДетиСемья
 
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