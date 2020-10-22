https://ria.ru/20201022/podderzhka-1581063912.html

Путин заявил о необходимости скорректировать поддержку отдельных отраслей

Необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия нет, однако необходимо скорректировать поддержку отдельных отраслей, в частности малого и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:34

2020-10-22T18:34

2020-10-22T19:34

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия нет, однако необходимо скорректировать поддержку отдельных отраслей, в частности малого и среднего бизнеса, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что возможно продление тех льгот, например, по налогами и другим направлениям, которые были введены и которые в ближайшее время должны закончиться.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, экономика