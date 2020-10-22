Сотрудница почты на Ямале похитила 870 тысяч рублей на онлайн-казино
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Сотрудница поселкового отделения почты в Ямало-Ненецком автономном округе более полугода переводила на свой счет деньги, принадлежащие организации, которые затем использовала для ставок в онлайн-казино, ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.
Руководитель почтового отделения одного поселка в Пуровском районе ЯНАО в мае обнаружил недостачу в размере более 870 тысяч рублей. Он обратился в полицию, которая выяснила, что в течение семи месяцев работница отделения забирала наличные деньги из кассы и использовала их в азартных играх, уточнили в ведомстве.
"Затем через банкомат зачисляла денежные средства на свою банковскую карту, со счета которой в дальнейшем производила оплату ставок в онлайн-казино. Таким образом злоумышленница осуществила хищение вверенных ей денежных средств в виде растраты на сумму более 872 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье 160 УК РФ, связанной с растратой чужого имущества в крупном размере. Женщина, как подчеркнули в УМВД, свою вину признает.
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"В настоящее время расследование окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу", - добавили в ведомстве.