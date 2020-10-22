https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html

Сотрудница почты на Ямале похитила 870 тысяч рублей на онлайн-казино

Сотрудница поселкового отделения почты в Ямало-Ненецком автономном округе более полугода переводила на свой счет деньги, принадлежащие организации, которые... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:10

2020-10-22T09:10

2020-10-22T09:10

пуровский район

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудница поселкового отделения почты в Ямало-Ненецком автономном округе более полугода переводила на свой счет деньги, принадлежащие организации, которые затем использовала для ставок в онлайн-казино, ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.Руководитель почтового отделения одного поселка в <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровском районе</a> ЯНАО в мае обнаружил недостачу в размере более 870 тысяч рублей. Он обратился в полицию, которая выяснила, что в течение семи месяцев работница отделения забирала наличные деньги из кассы и использовала их в азартных играх, уточнили в ведомстве.Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье 160 УК РФ, связанной с растратой чужого имущества в крупном размере. Женщина, как подчеркнули в УМВД, свою вину признает.

https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html

пуровский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пуровский район, происшествия