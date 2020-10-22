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Сотрудница почты на Ямале похитила 870 тысяч рублей на онлайн-казино
Сотрудница поселкового отделения почты в Ямало-Ненецком автономном округе более полугода переводила на свой счет деньги, принадлежащие организации, которые... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:10
2020-10-22T09:10
пуровский район
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудница поселкового отделения почты в Ямало-Ненецком автономном округе более полугода переводила на свой счет деньги, принадлежащие организации, которые затем использовала для ставок в онлайн-казино, ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.Руководитель почтового отделения одного поселка в <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровском районе</a> ЯНАО в мае обнаружил недостачу в размере более 870 тысяч рублей. Он обратился в полицию, которая выяснила, что в течение семи месяцев работница отделения забирала наличные деньги из кассы и использовала их в азартных играх, уточнили в ведомстве.Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье 160 УК РФ, связанной с растратой чужого имущества в крупном размере. Женщина, как подчеркнули в УМВД, свою вину признает.
https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html
пуровский район
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пуровский район, происшествия

Сотрудница почты на Ямале похитила 870 тысяч рублей на онлайн-казино

09:10 22.10.2020
 
© Depositphotos / georgejmclittleЧеловек играет в онлайн-казино
Человек играет в онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Depositphotos / georgejmclittle
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Сотрудница поселкового отделения почты в Ямало-Ненецком автономном округе более полугода переводила на свой счет деньги, принадлежащие организации, которые затем использовала для ставок в онлайн-казино, ущерб составил 870 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.
Руководитель почтового отделения одного поселка в Пуровском районе ЯНАО в мае обнаружил недостачу в размере более 870 тысяч рублей. Он обратился в полицию, которая выяснила, что в течение семи месяцев работница отделения забирала наличные деньги из кассы и использовала их в азартных играх, уточнили в ведомстве.
"Затем через банкомат зачисляла денежные средства на свою банковскую карту, со счета которой в дальнейшем производила оплату ставок в онлайн-казино. Таким образом злоумышленница осуществила хищение вверенных ей денежных средств в виде растраты на сумму более 872 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье 160 УК РФ, связанной с растратой чужого имущества в крупном размере. Женщина, как подчеркнули в УМВД, свою вину признает.
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"В настоящее время расследование окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу", - добавили в ведомстве.
 
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