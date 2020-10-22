https://ria.ru/20201022/planeta-1581061442.html

Путин отметил необходимость "прибирать планету"

Надо прибирать свою планету, надо обсудить и отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:24

2020-10-22T18:24

2020-10-22T19:44

выступление путина на заседании валдайского клуба

новости - экология

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Надо прибирать свою планету, надо обсудить и отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Он отметил, что надо расширить дискуссию и обсудить другую важную задачу: отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности.

https://ria.ru/20171110/1508554568.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, новости - экология, владимир путин, в мире