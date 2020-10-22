https://ria.ru/20201022/planeta-1581061442.html
Путин отметил необходимость "прибирать планету"
Надо прибирать свою планету, надо обсудить и отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:24
2020-10-22T18:24
2020-10-22T19:44
выступление путина на заседании валдайского клуба
новости - экология
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581074578_0:248:2987:1928_1400x0_80_0_0_908176623a2f4835a13c9e6566034104.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Надо прибирать свою планету, надо обсудить и отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Он отметил, что надо расширить дискуссию и обсудить другую важную задачу: отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности.
https://ria.ru/20171110/1508554568.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581074578_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_19b06f966f9e6a85c74853b585d90898.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, новости - экология, владимир путин, в мире