https://ria.ru/20201022/pensii-1580981822.html

Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:06

2020-10-22T13:06

2020-10-22T15:35

россия

госдума рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдума</a> приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год.С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей. Инициативу уже положительно оценили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

https://ria.ru/20201020/samozanyatye-1580461333.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, общество