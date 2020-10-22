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Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:06
2020-10-22T15:35
россия
госдума рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдума</a> приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год.С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей. Инициативу уже положительно оценили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.
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россия, госдума рф, владимир путин, общество

Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии

13:06 22.10.2020 (обновлено: 15:35 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетители в отделении пенсионного фонда РФ
Посетители в отделении пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год.
С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.
В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".
В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
Инициативу уже положительно оценили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.
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