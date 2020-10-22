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https://ria.ru/20201022/pashaev-1581074422.html
Пашаев ответил на заявления Ефремова в суде
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отверг заявление актера, что защитник якобы толкал его ногой под столом для дачи "правильных" показаний в Пресненском РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:22
2020-10-22T19:22
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Экс-адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> отверг заявление актера, что защитник якобы толкал его ногой под столом для дачи "правильных" показаний в Пресненском суде Москвы при рассмотрении дела о смертельном ДТП.По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником. Во время заседания в Мосгорсуде он заявил, что экс-защитник оказывал на него давление. Как отмечал актер, в суде, когда представитель пострадавшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> спрашивал его о согласии со словами Пашаева, "Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно". По словам Ефремова, "Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал".В четверг Мосгорсуд изменил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя, курьера одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Пашаев ответил на заявления Ефремова в суде

19:22 22.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отверг заявление актера, что защитник якобы толкал его ногой под столом для дачи "правильных" показаний в Пресненском суде Москвы при рассмотрении дела о смертельном ДТП.

"Это все не соответствует действительности, как вы себе представляете, чтобы я его пинал?" - сказал Пашаев РИА Новости.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:30
На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы
По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником. Во время заседания в Мосгорсуде он заявил, что экс-защитник оказывал на него давление. Как отмечал актер, в суде, когда представитель пострадавшей стороны Александр Добровинский спрашивал его о согласии со словами Пашаева, "Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно". По словам Ефремова, "Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал".
В четверг Мосгорсуд изменил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя, курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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