https://ria.ru/20201022/pashaev-1581074422.html

Пашаев ответил на заявления Ефремова в суде

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отверг заявление актера, что защитник якобы толкал его ногой под столом для дачи "правильных" показаний в Пресненском РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:22

2020-10-22T19:22

2020-10-22T19:22

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Экс-адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> отверг заявление актера, что защитник якобы толкал его ногой под столом для дачи "правильных" показаний в Пресненском суде Москвы при рассмотрении дела о смертельном ДТП.По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником. Во время заседания в Мосгорсуде он заявил, что экс-защитник оказывал на него давление. Как отмечал актер, в суде, когда представитель пострадавшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> спрашивал его о согласии со словами Пашаева, "Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно". По словам Ефремова, "Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал".В четверг Мосгорсуд изменил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя, курьера одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия