https://ria.ru/20201022/pashaev-1581022009.html

Ефремов рассказал, как Пашаев "помогал" ему отвечать на вопросы в суде

Актер Михаил Ефремов заявил в Мосгорсуде, что в ходе рассмотрения дела по существу тогдашний адвокат Эльман Пашаев бил его ногой об ногу под столом, "помогая"... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:01

2020-10-22T16:01

2020-10-22T16:01

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> заявил в Мосгорсуде, что в ходе рассмотрения дела по существу тогдашний адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> бил его ногой об ногу под столом, "помогая" отвечать на вопросы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда (представитель пострадавших Александр) Добровинский спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно… Эльман хоть и делал всё обаятельно, но всё-таки мне врал. Была большая ошибка с адвокатом", - сказал артист, находясь в "аквариуме" в зале суда, рассматривающего жалобы на приговор.Ефремов, получив 8 лет колонии, после приговора отказался от услуг Пашаева, который впоследствии был лишен статуса за нарушение адвокатской этики.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия