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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/pandemiya-1581046897.html
Путин рассказал о влиянии пандемии на все сферы жизни
Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:38
2020-10-22T19:36
выступление путина на заседании валдайского клуба
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что эпидемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни."Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин рассказал о влиянии пандемии на все сферы жизни

17:38 22.10.2020 (обновлено: 19:36 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни.
"Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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