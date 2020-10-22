https://ria.ru/20201022/oon-1581053377.html

Путин призвал сохранить право вето в Совбезе ООН

Все основные международные структуры, все механизмы международной безопасности, включая СБ ООН и его право вето, надо сохранить, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:57

2020-10-22T17:57

2020-10-22T19:41

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на заседании валдайского клуба

совет безопасности оон

владимир путин

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Все основные международные структуры, все механизмы международной безопасности, включая <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> и его право вето, надо сохранить, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Как глава государства, непосредственно работающий в той среде, которую вы и ваши коллеги описываете с экспертных позиций, не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие и устранить. Напротив, важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность – это <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, Совет Безопасности и право вето его постоянных членов", - сказал Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент РФ напомнил, что недавно говорил об этом на юбилее Генеральной Ассамблеи ООН, и, насколько ему известно, такая позиция сохранения основ международного порядка, сформировавшаяся по итогам Второй мировой войны, пользуется широкой поддержкой."Но сама идея коррекции института национального устройства мировой политики кажется мне как минимум достойной обсуждения, хотя бы в силу того, что соотношение сил, возможностей, позиций государств, как я уже только что говорил, серьезно изменилось. Особенно за последние 30-40 лет", - отметил он.

https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире